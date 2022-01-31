Sağlıkçılar Devlet Hastanesi önünde toplandı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş), Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜM-RAD-DER) ile Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER), sağlık çalışanlarının gelirlerinin ve özlük haklarının iyileştirilmesi amacıyla ‘beyaz nöbet' düzenleme kararı almıştı. Türk Tabipleri Birliği, “26 Ocak-4 Şubat arasında tasarının Meclis’e gelmesi ve hakkımız olanı almak için Beyaz Nöbet’teyiz! Yasal düzenlemeler yapılıp hakkımız verilmezse 8 Şubat’ta Beyaz GöREV’deyiz!” açıklamasında bulundu.

“YAŞAM KOŞULLARI KATLANILAMAZ HALE GELDİ”

Kocaeli Tabip Odası bugün Kocaeli Devlet Hastanesi önünde “Emek Bizim, Söz Bizim! Sağlık Hakkı Hepimizin” başlıklı basın açıklanası gerçekleştirildi. Kocaeli Tabip Odası Genel Sekreteri Mehtap Yılmaz Maçkalı tarafından okunan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Aylardır sağlık alanındaki sorunları görünür hale getirmek ve çözüm önerilerimizi toplumla paylaşabilmek için çeşitli eylemler düzenliyoruz. Eylemlerde bir yandan halkın sağlık hakkını korumak için mücadele ederken aynı zamanda sağlık çalışanlarının çalışma koşullarından kaynaklanan sorunlarını toplumla paylaşıyoruz. Pandemi süreci, bu sağlık sistemi ile artık yol alınamayacağını çok açık bir şekilde gösterdi. Halkın sağlık gereksinimlerinin karşılanmasının önünde ki engeller her geçen gün artarken, bu engellerle birlikte sağlıkçıların yaşam koşulları da katlanılamaz hale geldi.

“NEFES ALABİLMENİN MÜCADELESİNİ VERİYORUZ”

Toplumun sağlığı sağlık çalışanlarının sağlığı ile mümkündür. Pandemi tüm ağırlığı ve yıkıcı etkisiyle devam ediyor. Biz sağlık çalışanları bu ağır yükün altında kalmamanın mücadelesini veriyoruz. Eğer bu ağırlığın altında kalırsak biliyoruz ki ezilecek olan toplumumuzdur. Taleplerimizle biraz olsun nefes alabilmenin mücadelesini veriyoruz. Sağlık hizmeti verenlerin nefes alamadığı çalışma koşullarında halkımızın yaşam hakkının giderek zorlaşacağını gücümüz yettiğince paylaşmaya, iktidara göstermeye çalışıyoruz. Sağlık çalışanlarının çalışma ve yaşam koşullarının düzeltilmesi talebimizin toplumun sağlık hakkı almasıyla doğrudan ilişkili olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Emeğimizin karşılığı olan ücreti almayı, demokratik olmayan uygulamaların kaldırılmasını, iş güvencesi talebimizin karşılanmasını istiyoruz. Aynı zamanda, kamu kurumlarında halkın parasız sağlık hizmetini, kolay ve nitelikli almasının mücadelesini veriyoruz.

“UMUDUNU YİTİRMEDEN MÜCADELEMİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ”

Tüm bu haklı taleplerimize rağmen; bizlere düşük ücret, fazla çalışma, angarya, baskı, pandemiye uygun olmayan sağlık koşullarında çalışma reva görülürken, topluma da ücretli sağlık hizmeti, 5 dakikada muayene olma, aylar sonralarına verilen randevular, hastalıklar ve ölüm hak görülüyor. Bu sağlık sistemi yoksulu, yaşlıyı, çocuğu, kadını yani sağlık hizmetine daha çok gereksinimi olanları görmezden geliyor. Özetle, bu sağlık sistemi sağlıksızdır. Tüm bu kötülüklere, eşitsizliklere, baskılara, yaşam hakkımızı yok sayan uygulamalara karşı sesimizi tüm topluma duyurmanın ve çözümü onlarla birlikte yakalayacağımızın umudunu yitirmeden mücadelemizi sürdürüyoruz.

“8 ŞUBAT GÖREV EYLEMİMİZLE BİR KEZ DAHA GÖSTERECEĞİZ”

Biliyoruz ki biz sağlıkçılar susarsak toplumun nefes alması daha da zorlaşacak. Biliyoruz ki biz karşı durmazsak toplumun nabzı daha zayıf atacak. Biliyoruz ki biz gerçeği paylaşmazsak toplumun umudu zayıflayacak. Biliyoruz ki biz yeter artık demezsek toplumun sağlık hakkı ile birlikte yaşam hakkı daha da zorlaşacak. Tüm bu sorunları görünür kılmak, çözüm önerilerimizi toplumla paylaşmak, daha da önemlisi umudumuz tükenmemiştir demek için yürüttüğümüz mücadeleyi daha da büyütüyoruz. Bu süreçte nöbet eylemlerimizle, basın açıklamalarımızla, bildirilerimizle, beyaz önlüklerimizle sağlık ve yaşam hakkını daha görünür kılacağız ve 8 Şubat G(ö)REV eylemimizle birlikte mücadeleden asla vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha göstereceğiz. Biliyoruz ki halkımız bizim yanımızdadır, çünkü taleplerimiz tüm toplumun talepleridir. İnanıyoruz ki 8 Şubat G(ö)REV eyleminde hastanelerden randevu almayarak, randevularını iptal ederek halkımız bu piyasacı ve yaşam hakkımızı tanımayan sağlık sistemine sağlıkçılarla birlikte dur diyecektir. Taleplerimiz sizin için, bizim için, hepimiz için... Sağlık hakkı mücadelesinde yan yanayız.”