Zeytinoğlu: Sanayi kaybını telafi ediyor

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, arz kanallarından kaynaklı sorunlar nedeniyle sanayi kuruluşlarına yönelik geçtiğimiz hafta uygulanan elektrik ve doğalgaz kısıntısının aşılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Zeytinoğlu, “BOTAŞ ve TEİAŞ’ın sanayi kuruluşlarına yönelik geçtiğimiz hafta uygulamış olduğu enerji kesintileriyle ilgi sorunlar büyük ölçüde azalmıştır. İlimiz OSB’leri ve ilk 500’de yer alan Kocaeli firmaları ile yaptığımız güncel çalışmaya göre sanayi tesislerimize artık kesintisiz elektrik verilebilmektedir. Kısmen devam eden doğalgaz kısıntılarına rağmen kapasite kullanım oranları da artış eğilimindedir” dedi.
SANAYİCİYE TEŞEKKÜR ETTİ
Zeytinoğlu açıklamasının devamında, “Kesintiler süresince sanayi kuruluşlarında yaşanan üretim kaybı ise fazla mesai ile telafi edilmeye başlanmıştır. Gelinen süreçte elektrik ve doğalgaz enerjisi tedariği sorunlarının aşılmasından memnuniyet duyuyor, tüm sanayi kuruluşlarımıza göstermiş oldukları özveri dolayısıyla da teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ersoy Kandemir - Amcacım sen Polyannacılık oynamayı çocukkende çok sever miydin?
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.