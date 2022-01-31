Zeytinoğlu: Sanayi kaybını telafi ediyor

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, arz kanallarından kaynaklı sorunlar nedeniyle sanayi kuruluşlarına yönelik geçtiğimiz hafta uygulanan elektrik ve doğalgaz kısıntısının aşılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Zeytinoğlu, “BOTAŞ ve TEİAŞ’ın sanayi kuruluşlarına yönelik geçtiğimiz hafta uygulamış olduğu enerji kesintileriyle ilgi sorunlar büyük ölçüde azalmıştır. İlimiz OSB’leri ve ilk 500’de yer alan Kocaeli firmaları ile yaptığımız güncel çalışmaya göre sanayi tesislerimize artık kesintisiz elektrik verilebilmektedir. Kısmen devam eden doğalgaz kısıntılarına rağmen kapasite kullanım oranları da artış eğilimindedir” dedi.

SANAYİCİYE TEŞEKKÜR ETTİ

Zeytinoğlu açıklamasının devamında, “Kesintiler süresince sanayi kuruluşlarında yaşanan üretim kaybı ise fazla mesai ile telafi edilmeye başlanmıştır. Gelinen süreçte elektrik ve doğalgaz enerjisi tedariği sorunlarının aşılmasından memnuniyet duyuyor, tüm sanayi kuruluşlarımıza göstermiş oldukları özveri dolayısıyla da teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.