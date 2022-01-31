31 Oca 2022 - 17:45- Gündem G: 31 Oca 2022 - 17:46

Darıca’da Şubat ayı dolu dolu geçecek

Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri takvimi yayınlandı.

Darıca’da Şubat ayı dolu dolu geçecek mask

Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri takvimi açıklandı. Genç yaşlı 7'den 70'e herkese hitap edecek programların yer aldığı etkinlikler, Darıcalılara keyifli anlar yaşatacak. Kültür sanat etkinliklerinde özellikle çocuklar tiyatroya adeta doyacaklar.

ÇOCUKLAR İÇİN KARNE ŞENLİĞİ

Özellikle yarı yıl tatili nedeniyle okulların tatilde olmasıyla birlikte çocuklar için karne şenliği kapsamında birçok etkinlik hazırlandı. Çocuklara yönelik gösterilerin ağırlıklı olduğu Şubat ayı etkinlik takvimi 1 Şubat Salı günü Yetenek Sirkiniz etkinliği ile start alacak. Hem ailelere hem de çocuklara yönelik düzenlenecek Yetenek Sirkiniz gösterisinde sihirbaz gösterilerinden akrobasi ve bisiklet şovlarına kadar birçok gösteri yer alacak. 3 Şubat Perşembe günü Baloncu Amca ve 5 Şubat Çarşamba günü de Taş Prenses çocuk tiyatroları çocuklara eğlenceli anlar yaşatacak.

7’DEN 70’E HERKESE HİTAP EDİYOR

Çocuk tiyatrolarının yanı sıra yetişkin tiyatrolarının da sahneleneceği Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi, ayrıca seminer, konser ve söyleşilere de ev sahipliği yapacak. 12 Şubat Cumartesi günü saat 19.30’da Engelsiz Yaşam konulu seminerin gerçekleşeceği etkinliklerde 19 Şubat Cumartesi günü saat 19.30’da Adavapuru Şakir ile konser ve şiir etkinliği sahnelenecek. Etkinlikler kapsamında ayrıca Miraç Kandili dolayısıyla sevilen isim M. Fatih Çıtlak, 25 Şubat Cuma günü saat 19.30’da Darıcalılarla buluşacak.

# Darıca, çocuk
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31 Oca 2022 - 17:45 - Gündem

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