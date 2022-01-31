Koronadan hayatını kaybeden Salih Gün son yolculuğuna uğurlandı

22’nci dönem CHP Kocaeli Milletvekili ve eski Tavşancıl Belediye Başkanı Salih Gün, yaptırdığı korona virüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından bir hastanede tedavi altına alındı. 29 Aralık tarihinde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gün, eşi, annesi ve kendisinin korona virüse yakalandığını, tedavi gördüklerini ve hastalığı hafif atlattıklarını hissettiklerini söyledi. Ancak daha sonra durumu ağırlaşan Salih Gün, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Korona virüse yenik düşen Salih Gün için, öğle namazını müteakip Tavşancıl Merkez Cami’de cenaze namazı kılındı. Cenazeye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Eski Başkanı ve FİFA hakemi Mustafa Çulcu, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gün’ün cenazesi namazın kılınması ve duaların edilmesinin ardından Tavşancıl Mezarlığında toprağa verildi.

“Yaşadığı bölge için çok büyük hizmetleri oldu”

Hayatını kaybeden Salih Gün ile güzel anılar biriktirdiklerini söyleyen TBMM Başkanvekili Haydar Akar, “Milletvekilliği yaptı, siyaseti birlikte yaptık. İyi insandı, güzel insandı. Çevresi için, kendi yaşadığı bölge için çok büyük hizmetleri oldu. Tabii amansız bir hastalığa yakalandı. Allah kimsenin başına vermesin. Kaybettik, üzgünüz. İnşallah bugün uğurlayacağız, defnedeceğiz” dedi.

“Futbol ailesinin hep yanında olmuş, destek vermiştir”

Salih Gün’ü bir spor adamı olarak tanıdığını kaydeden TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Başkanı Mustafa Çulcu ise, “Ben onu siyasi kimliğini dışında spor adamı, insanlığı, dostluğu, arkadaşlığı olarak hep bende güzel yerde yer almıştır. O bölümüyle kendisini tanıdım. Spora sürekli destek olmuştur. Dönemsel olarak Kocaeli futbol hakemliğine, futbol ailesinin hep yanında olmuş, destek vermiştir. Çok güzel bir insandı. Temasımız hep devam etti, dostluğumuz hep devam etti. Ülke siyasetine katkısı da çok yüksekti, kente katkısı çok yüksekti. Allah rahmet eylesin. Arkada bıraktığı insanlara, ailesine, sevdiklerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun” diye konuştu.