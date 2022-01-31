31 Oca 2022 - 17:52- Gündem G: 31 Oca 2022 - 17:54

Sezer'den karla mücadele ekiplerine balık ekmek

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, geçen hafta etkili olan yağışlarda büyük bir azim ve gayretle çalışan karla mücadele ekiplerine teşekkür etti. Karla mücadele ekiplerine balık ekmek ikram edildi.
Sezer'den karla mücadele ekiplerine balık ekmek mask

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, geçen hafta etkili olan kar yağışı sırasında sahada gece gündüz çalışan ekiplerle bir araya geldi. Başkan Sezer, karla mücadele çalışmalarında özveriyle çalışarak ilçedeki tüm yolları açık tutan ekiplere teşekkür etti. Karla mücadele eden ekiplere balık ekmek ikram edildi.
Karla mücadele ekiplerinin her duruma hazır olduğunun altını çizen Başkan Sezer, “Yoğun kar yağışı süresince gece gündüz fedakârca çalışarak yolların açık kalmasını sağlayan, Karla Mücadele Ekibimizle, öğle arası Fen İşleri Şantiyesinde bir araya geldik. Yaşadığımız kar yağışı süreci ve bundan sonra oluşabilecek yağış ve benzeri durumlarla ilgili durum değerlendirmesi de yaptık. Bu süreçte çalışmalarımıza destek olan; Kocaeli Büyükşehir Belediyemize, Orman İşletme Müdürlüğü’ne, İSU Genel Müdürlüğü’ne, hafriyat firmalarına ve Fen İşleri Müdürlüğü, Makine İkmal Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personelimize can-ı gönülden teşekkür ederim. Gölcüklüler müsterih olsunlar, bu kadro meydana gelebilecek kar ve benzeri durumlarla mücadele etmeye 7/24 hazırdır” ifadelerini kullandı.

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31 Oca 2022 - 17:52 - Gündem

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