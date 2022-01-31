31 Oca 2022 - 20:30- Gündem G: 31 Oca 2022 - 20:33

Kocaeli’nin değeri KYÖD 75 yaşında

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) tarafından düzenlenen 75’inci kuruluş yıl dönümü kutlandı
Kocaeli’nin değeri KYÖD 75 yaşında mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

KYÖD Sosyal Tesisleri’nde KYÖD Başkanı Av. Didem Turan ve yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleşen programa İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı ve eski KYÖD Başkanlarından Hakan Tanta, KYÖD Geçmiş Dönem Başkanlarından Reşat Keçeci,  Cihat Uçar, Hasan Ömer Gültekin, Mustafa Küpçü, Bektaş Mehmet Toker, CHP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Nazım Gençtürk ve ses sanatçısı Fethi Çaçan katıldı. Etkinlik 75. Yıldönüm pastası kesilmesi ile son buldu.

“HEMŞERİ DERNEĞİ DEĞİL KENTİN DERNEĞİ OLDU”

Toplantının ilk konuşmasını KYÖD Başkanı Didem Turan gerçekleştirdi. Derneğin 75’inci yılını kutladıklarını ifade eden Turan, “Derneğimiz için çok önemli ve özel bir gün. 1947 yılında memleket özlemi ile yoğrulmuş bir avuç İzmitli gencin başlattığı bir yolculuk bu. 1947 yılında Kocaeli yüksek talebe derneğinden günümüze eşine az rastlanır bir dernektir KYÖD. Bazılarımız öğrenciyken KYÖD’ten bursu aldı. Bazılarımız gençliğinde üye oldu. Bazılarımız bu ülkeye Atatürkçü düşünceye sahip gençlik yetiştirmek için okul kurdu. Hemşeri derneği olmadı kentin derneği oldu. Aydın olmanın sorumluluğunu yerine getirmek amacı ile yoluna devam ediyor. Yönetim olarak dijital dönüşüm çağı başlattık” dedi.

75. YILDA 75 ÖĞRENCİYE BURS

Pandemi dönemde dijitalleşmenin öneminin arttığını ifade eden Turan, “Pandemi süreci bize gösterdi ki çalışmaların hizmetlerin yönetilmesi dijital bir alt yapı gerektiriyor. KYÖD yönetimi olarak şeffaf bir sistem oluşturacağız. Dernek hafızasını ulaşılabilir kılmaya çalışıyoruz. 75. yılında KYÖD kurumsal yerel tarih çalışması başlattı. 1993 yılından beri olan tüm evraklar doğrultusunda tüm çalışanlar ile röportaj yapıyoruz. Dijital dönüşüm projesi şekillendi. KYÖD’ün 75. Yılında 75 öğrenciye burs vermeyi hedefliyoruz. 10 bin fotoğraflık İzmit fotoğraf arşivi hazırlığımız var. Üyelerimizden beklentimiz aidatların tüzüğe göre yatırılması. Hedefimiz aidatların yüzde 95 seviyesine ulaştırmak” dedi.

“KYÖD BANA HAYATI ÖĞRETTİ”

2002 ve 2004 yılları arasında derneğin başkanlığını yapan Reşat Keçeci kısa bir konuşma yaptı. Konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan Keçeci, “Tam 55 yıl olmuş KYÖD’lü olalı. KYÖD bir okul. İzmit lisesinde okuduğumuzda gözümüz hep KYÖD binasındaydı. Buraya girmek bizi hep heyecanlandırıyordu. Mezun olur olmaz buraya kayıt olduk. Birbirimizle her şeyi paylaştık. KYÖD’ten burs aldık okuduk. KYÖD’e borcum var. Bu akşam salgın nedeni ile birçok arkadaş gelemedi. Burada olmak, sizlerle olmak beni çok mutlu ediyor. Ben KYÖD’ten hiç kopmadım. KYÖD bana gerçekten hayatı öğretti. Sevmeyi yaşatmayı öğretti. 1993 yılında KYÖD’ü yeniden canlandıralım dediklerinde gözyaşlarımı tutamadım. Bütün ailem KYÖD üyesi. Zehirledim hepsini ama tatlı bir zehir. Her ne olursa olsun KYÖD’ün yanında olmak isterim” ifadelerini kullandı.

“YAŞASIN KYÖD”

Derneğin eski başkanlarından Mustafa Küpçü ise, “KYÖD’de gelmiş geçmiş bütün insanlar içindeki saflık ile bu derneğe destek olmaya çalıştı. Biz ölünceye kadar dostlarımıza sadık insanlarız. Ben burada başkan olduktan sonra 38 önce oynadığımız Sokrates savunuyor oyununu oynadık. Beni yaşatıyorsa bu tür mutluluklar yaşatıyor. Gücüm yettikçe ne yapabileceksem yapacağım. Yaşasın KYÖD yaşasın ona destek verenler” ifadelerini kullandı. 

# chp, Mustafa

31 Oca 2022 - 20:30 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.481.556 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası, tenteli tırda çalışacak tır şoför aranıyor.

0537 566 86 87

BAY PERSONEL ALINACAKTIR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere - Askerliğini yapmış - AUTOCAD ve SOLİDCAM programlarını bilen  - BAY personel aramaktayız.

BOYA USTASI ARANIYOR

OTO PORT  kaporta boya işi için USTA/KALFA aranmaktadır. Dolgun maaş verilecektir.

0536 463 33 54

ELEMAN ARANIYOR

Başiskele’deki şirketimiz atölyelerinde, imalatta yetiştirilmek üzere;  - Askerlik engeli bulunmayan  - 30 yaşını geçmemiş - Bay eleman alınacakt...

0554 496 91 53

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası,  tertemiz turda çalışacak tır şoförü aranıyor. 

05375668687

Eleman aranıyor

ALUMİNYUM PVC atölyesinin idari imalat montajını yapabilecek, iyi ekonomik şartlarda çalışacak, konusunda deneyimli yardımcı aranmaktadır. Müracaat...

05322428050

SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0538 094 41 95

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL

0262 323 39 17

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM 

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM Kocaeli’de, KENDİ EVİMDE  HASTA BAKICILIK işi arıyorum.  Yaşlı, engelli hasta bakabilirim.  DENEYİM SAHİBİYİM.  Refer...

0532 560 61 03

Çırak - Kalfa aranıyor

Başiskele Sanayi Sitesi’ndeki dükkanımızda mobilya imalatında çalışmak üzere  ÇIRAK - KALFA aranıyor. Detaylar görüşülecektir.

0534 254 75 15

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Sezer'den karla mücadele ekiplerine balık ekmek mask
Sezer'den karla mücadele ekiplerine balık ekmek
Darıca’da Şubat ayı dolu dolu geçecek mask
Darıca’da Şubat ayı dolu dolu geçecek
Özlü, hafta sonu mesaisinde köylerde mask
Özlü, hafta sonu mesaisinde köylerde
İmam Hatip Mezun ve Mensupların     yeni başkanı Karaosmanoğlu   mask
İmam Hatip Mezun ve Mensupların     yeni başkanı Karaosmanoğlu  
Aygün’den esnaf turu mask
Aygün’den esnaf turu
İmam Hatip Mensup ve Mezunların yeni Başkanı Selim Karaosmanoğlu mask
İmam Hatip Mensup ve Mezunların yeni Başkanı Selim Karaosmanoğlu
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL