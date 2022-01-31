Kocaeli’nin değeri KYÖD 75 yaşında

KYÖD Sosyal Tesisleri’nde KYÖD Başkanı Av. Didem Turan ve yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleşen programa İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı ve eski KYÖD Başkanlarından Hakan Tanta, KYÖD Geçmiş Dönem Başkanlarından Reşat Keçeci, Cihat Uçar, Hasan Ömer Gültekin, Mustafa Küpçü, Bektaş Mehmet Toker, CHP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Nazım Gençtürk ve ses sanatçısı Fethi Çaçan katıldı. Etkinlik 75. Yıldönüm pastası kesilmesi ile son buldu.

“HEMŞERİ DERNEĞİ DEĞİL KENTİN DERNEĞİ OLDU”

Toplantının ilk konuşmasını KYÖD Başkanı Didem Turan gerçekleştirdi. Derneğin 75’inci yılını kutladıklarını ifade eden Turan, “Derneğimiz için çok önemli ve özel bir gün. 1947 yılında memleket özlemi ile yoğrulmuş bir avuç İzmitli gencin başlattığı bir yolculuk bu. 1947 yılında Kocaeli yüksek talebe derneğinden günümüze eşine az rastlanır bir dernektir KYÖD. Bazılarımız öğrenciyken KYÖD’ten bursu aldı. Bazılarımız gençliğinde üye oldu. Bazılarımız bu ülkeye Atatürkçü düşünceye sahip gençlik yetiştirmek için okul kurdu. Hemşeri derneği olmadı kentin derneği oldu. Aydın olmanın sorumluluğunu yerine getirmek amacı ile yoluna devam ediyor. Yönetim olarak dijital dönüşüm çağı başlattık” dedi.

75. YILDA 75 ÖĞRENCİYE BURS

Pandemi dönemde dijitalleşmenin öneminin arttığını ifade eden Turan, “Pandemi süreci bize gösterdi ki çalışmaların hizmetlerin yönetilmesi dijital bir alt yapı gerektiriyor. KYÖD yönetimi olarak şeffaf bir sistem oluşturacağız. Dernek hafızasını ulaşılabilir kılmaya çalışıyoruz. 75. yılında KYÖD kurumsal yerel tarih çalışması başlattı. 1993 yılından beri olan tüm evraklar doğrultusunda tüm çalışanlar ile röportaj yapıyoruz. Dijital dönüşüm projesi şekillendi. KYÖD’ün 75. Yılında 75 öğrenciye burs vermeyi hedefliyoruz. 10 bin fotoğraflık İzmit fotoğraf arşivi hazırlığımız var. Üyelerimizden beklentimiz aidatların tüzüğe göre yatırılması. Hedefimiz aidatların yüzde 95 seviyesine ulaştırmak” dedi.

“KYÖD BANA HAYATI ÖĞRETTİ”

2002 ve 2004 yılları arasında derneğin başkanlığını yapan Reşat Keçeci kısa bir konuşma yaptı. Konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan Keçeci, “Tam 55 yıl olmuş KYÖD’lü olalı. KYÖD bir okul. İzmit lisesinde okuduğumuzda gözümüz hep KYÖD binasındaydı. Buraya girmek bizi hep heyecanlandırıyordu. Mezun olur olmaz buraya kayıt olduk. Birbirimizle her şeyi paylaştık. KYÖD’ten burs aldık okuduk. KYÖD’e borcum var. Bu akşam salgın nedeni ile birçok arkadaş gelemedi. Burada olmak, sizlerle olmak beni çok mutlu ediyor. Ben KYÖD’ten hiç kopmadım. KYÖD bana gerçekten hayatı öğretti. Sevmeyi yaşatmayı öğretti. 1993 yılında KYÖD’ü yeniden canlandıralım dediklerinde gözyaşlarımı tutamadım. Bütün ailem KYÖD üyesi. Zehirledim hepsini ama tatlı bir zehir. Her ne olursa olsun KYÖD’ün yanında olmak isterim” ifadelerini kullandı.

“YAŞASIN KYÖD”

Derneğin eski başkanlarından Mustafa Küpçü ise, “KYÖD’de gelmiş geçmiş bütün insanlar içindeki saflık ile bu derneğe destek olmaya çalıştı. Biz ölünceye kadar dostlarımıza sadık insanlarız. Ben burada başkan olduktan sonra 38 önce oynadığımız Sokrates savunuyor oyununu oynadık. Beni yaşatıyorsa bu tür mutluluklar yaşatıyor. Gücüm yettikçe ne yapabileceksem yapacağım. Yaşasın KYÖD yaşasın ona destek verenler” ifadelerini kullandı.