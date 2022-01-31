Atakent Cihan Hastanesi Türkiye Karate Federasyonu resmi sağlık sponsoru

Kocaeli’nin sevilen İş İnsanlarından olan Kemalettin Akkurt, Güney Marmara Bölgesinde gerçekleştirmeye başladığı sağlık yatırımlarını büyütüyor. Kısa bir süre önce Cihan Hastanesi’ni Atakent Cihan Hastanesi ismi ile Atakent Sağlık Grubu’a dahil eden Akkurt, bölgenin sağlık hizmeti ihtiyacını profesyonel, teknolojik ve nezih olanaklarla çözümlemeyi kendine misyon ediniyor. Sosyal sorumluluk anlayışıyla da dikkat çeken Atakent Sağlık Grubu, bunun bir yansıması olarak sağlıkta sporun önemini her daim vurgulayarak sporcuyu desteklemeye devam ediyor. Bu anlayışla hareket eden Atakent Cihan Hastanesi, bir önceki dönemde olduğu gibi yeni dönemde de Türkiye Karate Federasyonu’nun Sağlık Sponsoru olmak için imzaları attı.

İmza törende Atakent Cihan Hastanesi Genel Müdürü Latif Sezgin, Opr. Dr. Muammer Kocatürk, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Av. Dr. Aslan Abid Uğuz, TKF Yönetim Kurulu üyeleri Bekir Köksal ve Cenk Hilmi Kılıç ile TKF Kurumsal İlişkiler Sorumlusu Hikmet Şaha yer aldı. İmzalanan sponsorluk sözleşmesi gereğince Atakent Cihan Hastanesi, Türkiye Karate Federasyonu sporcularının yaşadığı tüm sağlık sorunlarında profesyonel sağlık hizmeti sunacağının sözünü verdi.

İmza töreninde konuşan Atakent Cihan Hastanesi Genel Müdürü Latif Sezgin, toplumsal iyileşmenin gerçekleşmesinde sağlığın büyük bir rolü olduğunu; sağlıklı yarınlar için de sağlıklı yaşam ve sporun vazgeçilmez bir unsur olduğunu belirterek sosyal sorumluluk anlayışıyla sporculara destek vermekten gurur duyduklarını ifade etti. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Av. Dr. Aslan Abid Uğuz ise uzun yıllar federasyonun sağlık sponsorluğunu yürüten Atakent Cihan Hastanesi ile sponsorluk anlaşmasını yenilemekten mutlu olduklarını belirtti.