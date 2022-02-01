01 Şub 2022 - 09:30- Asayiş G: 01 Şub 2022 - 09:32

İki grup arasındaki kavgada 2 kişi bıçaklandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.
İki grup arasındaki kavgada 2 kişi bıçaklandı mask

Olay, Kocaeli’nin Gebze İlçesi Beylikbağı Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga esnasında A.T. isimli şahıs yanında getirdiği bıçağı çıkararak karşı gruptan Y.K. ve M.K.’yi yaraladı. Kavgayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralı şahıslara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralılar tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Polis ekipleri ise iki kişiyi bıçaklayan A.T.’yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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01 Şub 2022 - 09:30 Kocaeli/ Gebze- Asayiş

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