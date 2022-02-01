01 Şub 2022 - 09:36- Gündem G: 01 Şub 2022 - 09:38

Katırcıoğlu, İzmit’e müjdeyi verdi: Restorasyon çalışması başlıyor

AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, İzmit'in tarihi ve kültürel değerlerinden 'Fransız Sörler Okulu'nun, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’ne devri ve restorasyon çalışmalarının başladığını açıkladı.
Katırcıoğlu, İzmit’e müjdeyi verdi: Restorasyon çalışması başlıyor mask

AKP döneminde ilimizde 70’den fazla tarihi eser restore edilerek ya da aslına uygun şekilde yeniden inşa edilerek gün yüzüne çıkarıldı. Başiskele Tarihi Bahçecik Siperleri’nden Gebze Çoban Mustafa Paşa Külliyesi’ne, Körfez Hereke Dokuma Fabrikası’ndan Sırrıpaşa Konağı’na, Yenicuma Camii’nden Derince Tarihi Tren Garı’na, Körfez Hereke Wilhelm Kaiser Köşkü’nden Gölcük Yazlık Ilıcası’na, İzmit Kapanca Sokak ve Süleyman Paşa Hamamı’ndan Kandıra Sultan Orhan Camii’ne onlarca tarihi eser yeniden ayağa kalktı, ihtşamlı günlerine döndü. Ya da restorasyonla ömürleri uzadı.

KÜTÜPHANE VE GENÇLİK MERKEZİ DE GELECEK

İzmit’te şimdi yeni bir çalışma daha başlıyor. AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen’le birlikte önceki gün ön inceleme yaptığı tarihi Defterdarlık ek binasının, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne devredilerek, restore edileceğini duyurdu. Katırcıoğlu yaptığı açıklamada, "Tarihimize sahip çıkıyoruz. Defterdarlık ek binası olarak kullanılan 'Fransız Sörler Okulu'nun Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne devri ve restorasyon çalışmaları başlıyor. Kısa sürede restore edilerek İl Müdürlüğü, gençler için kütüphane, eğitim ve aktivite salonlarıyla hizmet verecek. Kocaeli’ye hayırlı olsun" dedi.

İZMİT'İN TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERİ

İzmit’te 1900'lü yılların başlarında inşa edilen Saint Barbe College Français (Aziz Barbara Fransız Koleji) bir misyoner okulu olarak faaliyete geçti. O dönem 'Sörler Okulu' olarak bilinen okulun öğrencileri Kocaeli'nde ilk futbol takımını kurdu. 1923 yılına ise okul ve içindeki Protestan Kilisesi kapatıldı, bina Cumhuriyet'in ilk yıllarında Donanma Karargâhı olarak kullanıldı. İlerleyen dönemde ise İzmit Vergi Dairesi'ne tahsis edilerek bu kurumun hizmetinde kullanıldı. Son 5 yıldır restorasyon için boş tutuluyordu.

# Başiskele, eğitim, Mustafa, Sokak

01 Şub 2022 - 09:36 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Eserinle Gurur Duy - Ek bina dedikleri senelerdir vergi dairesinin yemekhanesi olarak iş görüyordu. Vergi dairesi taşınınca ancak akıllarına geldi tarihi eser olduğu.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Şubat 11:49
01

Cengi̇z Şahi̇n - Gençlik merkezi ve kütüphane yeteri kadar var. Bırakın bu faaliyetleri daha mantıklı kullanın.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Şubat 10:03

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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