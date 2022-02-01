Katırcıoğlu, İzmit’e müjdeyi verdi: Restorasyon çalışması başlıyor

AKP döneminde ilimizde 70’den fazla tarihi eser restore edilerek ya da aslına uygun şekilde yeniden inşa edilerek gün yüzüne çıkarıldı. Başiskele Tarihi Bahçecik Siperleri’nden Gebze Çoban Mustafa Paşa Külliyesi’ne, Körfez Hereke Dokuma Fabrikası’ndan Sırrıpaşa Konağı’na, Yenicuma Camii’nden Derince Tarihi Tren Garı’na, Körfez Hereke Wilhelm Kaiser Köşkü’nden Gölcük Yazlık Ilıcası’na, İzmit Kapanca Sokak ve Süleyman Paşa Hamamı’ndan Kandıra Sultan Orhan Camii’ne onlarca tarihi eser yeniden ayağa kalktı, ihtşamlı günlerine döndü. Ya da restorasyonla ömürleri uzadı.
KÜTÜPHANE VE GENÇLİK MERKEZİ DE GELECEK
İzmit’te şimdi yeni bir çalışma daha başlıyor. AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen’le birlikte önceki gün ön inceleme yaptığı tarihi Defterdarlık ek binasının, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne devredilerek, restore edileceğini duyurdu. Katırcıoğlu yaptığı açıklamada, "Tarihimize sahip çıkıyoruz. Defterdarlık ek binası olarak kullanılan 'Fransız Sörler Okulu'nun Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne devri ve restorasyon çalışmaları başlıyor. Kısa sürede restore edilerek İl Müdürlüğü, gençler için kütüphane, eğitim ve aktivite salonlarıyla hizmet verecek. Kocaeli’ye hayırlı olsun" dedi.
İZMİT'İN TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERİ
İzmit’te 1900'lü yılların başlarında inşa edilen Saint Barbe College Français (Aziz Barbara Fransız Koleji) bir misyoner okulu olarak faaliyete geçti. O dönem 'Sörler Okulu' olarak bilinen okulun öğrencileri Kocaeli'nde ilk futbol takımını kurdu. 1923 yılına ise okul ve içindeki Protestan Kilisesi kapatıldı, bina Cumhuriyet'in ilk yıllarında Donanma Karargâhı olarak kullanıldı. İlerleyen dönemde ise İzmit Vergi Dairesi'ne tahsis edilerek bu kurumun hizmetinde kullanıldı. Son 5 yıldır restorasyon için boş tutuluyordu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Eserinle Gurur Duy - Ek bina dedikleri senelerdir vergi dairesinin yemekhanesi olarak iş görüyordu. Vergi dairesi taşınınca ancak akıllarına geldi tarihi eser olduğu.
Cengi̇z Şahi̇n - Gençlik merkezi ve kütüphane yeteri kadar var. Bırakın bu faaliyetleri daha mantıklı kullanın.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.