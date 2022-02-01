01 Şub 2022 - 09:38- Spor G: 01 Şub 2022 - 09:40

Kemal Can Aydemir: Çok değerli bir galibiyetti

Erdem ÖVÜÇ
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Kemal Can Aydemir: Çok değerli bir galibiyetti mask

3. Lig 3. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Erokspor’un 41 numaralı başarılı stoperi, Kocaeli’nin gururlarından, nam-ı diğer “Kapı” Kemal Can Aydemir, gazetemize konuştu. Başarılı stoper, Belediye Derincespor maçını değerlendirirken gündeme dair sorulan sorulara samimi yanıtlar verdi.

BU KADAR KÖTÜ BİR ZEMİN DAHA ÖNCE HİÇ OYNAMADIM

Belediye Derincespor karşısında ağır zemine rağmen çok değerli bir galibiyet elde ettiklerini belirterek sözlerine başlayan Kemal Can şu şekilde konuştu: Fethiyepor’un mağlup olduğu haftada mutlak galip gelmek için sahaya çıktık. Ancak zemin eminim ki iki takımı da çok zorladı. Daha önce Kocaelispor forması giyerken Tekirdağ’da ve Edirne’de ve Babaeski’de böyle kötü zeminler görmüştüm. Ancak bu bambaşkaydı. Top bildiğiniz hiç zıplamıyordu. Ayakta durmak bile zordu. Bu sahada mücadele eden herkesi ayrıca kutlamak lazım.

DERİNCE’Yİ DE ÇOK BEĞENDİM

Dediğim gibi Fethiyespor ile aramızdaki puan farkını 3’e indirmek için elimizden geleni yaptık. Maç berabere bitecek gibiydi ancak Taygun arkadaşımızın güzel golü ile kazandık. Bizim için çok değerli bir maçtı. Tüm arkadaşlarımın emeklerine, alın terlerine sağlık. Derince’yi de çok beğendim. Çok iyi mücadele ettiler. Merkezi kalabalık tutup hızlı ataklar geliştirmek istediler. Onlara da kalan maçlarında başarılar diliyorum. 

KIZ BEBEĞİMİZ OLACAK İNŞALLAH

Derince maçında gördüğüm kartın ardından cezalı duruma düştüm. Ailemin yanına geldim. Değerli eşim Sevda Hanım’a bu galibiyeti hediye ediyorum. Bu arada eşim de 4.5 aylık hamile. Allah nasip ederse bir kız bebeğimiz olacak. Adını da Asel koyacağız inşallah. Asel, cennetteki bal ırmağı demek.

UYUM SORUNU YAŞAMADIM

Bildiğiniz gibi Kocaelispor’dan sonra Şanlıurfapor’a transfer oldum. Tabii ki bu ayrılık içimde yer etti. Kocaelispor’un bizim için ne ifade ettiğini tarif etmeme de gerek yok. Ancak  bunlar futbolda var. Şanlıurfa maceram biraz sorunlu geçti, kadro dışı kaldım ve devre arasında Erokspor ile anlaştım. Ercüment abi ile (Kafkasyalı) abi kardeş gibiyiz. Gelmemde onun telkinleri oldu. Abuzer, Aziz, Serhat gibi değerli arkadaşlarım da vardı. Sağ olsunlar beni aileye kabul ettiler ve kısa sürede de uyumu sağladım.

ÇOK İYİ BİR HOCA VE EKİBİMİZ VAR

Hocamız Mustafa Sarıgül her şeyden önce çok iyi insan. Eğitimci yönü de var ve sürekli öğretmek istiyor, gelişimimize katkı sağlıyor, doğruyu göstermeye çalışıyor. Belli bir sistemi var. Ekibi ise tek kelime ile mükemmel. Sakatlığım vardı ve o kadar sistemli bir şekilde çalıştım ki olması gerekenden daha erken sahalara döndüm. Bu bakımdan da hocalarıma ve sağlık ekibine ayrıca teşekkür etmek isterim.

BAŞKANIMIZ BİZDEN BİRİSİ GİBİ

Erokspor’da 41’i giyiyorum. Kocaeli’de nasip olmadı, sıra gelmesi de zordu açıkçası. Erokspor’da iyi bir başkan ve yönetime sahibiz. Başkanımız bizden birisi gibi, egosu ve futbolcu üzerinde baskı yaratan bir yönetim anlayışı yok. Geçen sezon kaybedilen final maçının ardından soyunma odasına girmiş ve herkesten helallik almış. Bu zamanda bu davranışı kolay kola kimse yapmaz.

Burada gerçekten çok mutluyum. Tesislerimizden çok memnumum. Kulübün evime yakın olması da artılardan birisi. Tabii ki Kocaelispor’u takip ediyorum. Teknik olarak bir yorum yapmam doğru olmaz. Duygularım ise net. Formasını gururla terlettiğim Kocaelispor’a sonsuz başarılar diliyorum. İnşallah önümüzdeki sezon Süper Lig’de yer alırlar.

# sağlık, Mustafa, Kocaelispor

01 Şub 2022 - 09:38 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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