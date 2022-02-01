USTA ÇI-ROCK konserleri başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Usta Çı’rock isimli Anadolu Rock grubu konserini vermeye hazırlanıyor. 60 yaş üzeri ve genç üyelerin harmanlandığı grupta hafızalara kazınmış türküler seslendirilecek. Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde gerçekleşecek konser 7 Şubat Pazartesi günü saat 19.00’da müzikseverler ile buluşacak. Usta Çı’rock konserleri 12 ilçede müzikseverlerle buluşacak. Gebze’den sonra Usta Çı’rock grubu performansını Gölcük Kazıklı Kervansaray Kültür Merkezi’nde 21 Şubat tarihinde saat 19.30’da sahneleyecek.

USTA ÇI’ROCK İSİMLİ ANADOLU ROCK GRUBU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünün organize ettiği, Kocaelililerin oluşturduğu rock grubu ile bireylerin aktif bir şekilde hayatın içinde yer almaları amaçlandı. Usta Çı’rock isimli Anadolu Rock grubu konserinde 70’ler, 80’ler ve 90’ların Anadolu Rock Müziği’nin temsilcileri olan Barış Manço, Cem Karaca ve Erkin Koray, ayrıca İskender Doğan, 3 Hürel, MFÖ gibi değerli sanatçıların türküleri seslendirilecek.

“MÜZİK” ORTAK PAYDASINDA BULUŞULUYOR

Anadolu türküleri ile batı Rock müziğin birleşmesinden oluşan Anadolu Rock Türk Halk Müziği, hayatın içinde kendisine yer bulmak isteyen yaşlıların genç bireyler ile bir araya gelerek oluşturduğu bir müzik grubu. Bu maksatla Büyükşehir Belediyesi tarafından “müzik” ortak paydasında buluşarak USTA ÇI’ROCK’ projesi geliştirildi. Burada alışılagelmiş müzik kalıplarından sıyrılarak yeni bir bakış açısı ile farkındalık oluşturmak ve aktif yaşlanmaya dikkat çekerek, bireylerin aktif bir şekilde hayatın içinde yer almalarını sağlamak amaçlanıyor.

DETAYLI BİLGİ İÇİN 153

60 yaş üzeri ve genç üyelerin harmanlandığı Usta Çı’Rock isimli Rock grubu, Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde 7 Şubat Pazartesi saat 19.00’da müzikseverler ile buluşacak. Detaylı bilgi için Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi aranabilir.