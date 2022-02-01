Enes Çetin, Kocaelispor’u yalnız bırakmadı

Kocaelispor’un Antalya kampını ziyaretler devam ediyor. Keçiörengücü ile oynanan antrenman maçını Antalya’da ikamet eden iki sıkı Kocaelisporlu Derya Aybüke Üsü ve Yılmaz Noyan da izlemiş, takıma başarı dileğinde bulunmuştu. Son olarak ise yine Antalya’da yaşayan ve ilimizde saha komiserliği yapa Hüseyin Çetin’in Enes Çetin yeşil siyahlıları ziyaret etti.
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Başkan Engin Koyun, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve yöneticiler Enes Çetin ile yakından ilgilenirken, Çetin de misafirperverlikleri ile yeşil siyahlılara teşekkür etti. Genç taraftar yeni teknik direktör Mehmet Altıparmak ve yeni transferlerin katılımlarının ardından Kocaelispor’un Boluspor maçı ile birlikte yeni bir sayfa açacağını ve çıkışa geçeceğine inandığını belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.