Enes Çetin, Kocaelispor’u yalnız bırakmadı

Kocaelispor’un Antalya kampını ziyaretler devam ediyor. Keçiörengücü ile oynanan antrenman maçını Antalya’da ikamet eden iki sıkı Kocaelisporlu Derya Aybüke Üsü ve Yılmaz Noyan da izlemiş, takıma başarı dileğinde bulunmuştu. Son olarak ise yine Antalya’da yaşayan ve ilimizde saha komiserliği yapa Hüseyin Çetin’in Enes Çetin yeşil siyahlıları ziyaret etti.

YENİ BİR SAYFA AÇACAĞIZ

Başkan Engin Koyun, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve yöneticiler Enes Çetin ile yakından ilgilenirken, Çetin de misafirperverlikleri ile yeşil siyahlılara teşekkür etti. Genç taraftar yeni teknik direktör Mehmet Altıparmak ve yeni transferlerin katılımlarının ardından Kocaelispor’un Boluspor maçı ile birlikte yeni bir sayfa açacağını ve çıkışa geçeceğine inandığını belirtti.