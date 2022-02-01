01 Şub 2022 - 09:40- Spor G: 01 Şub 2022 - 09:41

Georgi Minchev için temaslar arttı!

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Georgi Minchev için temaslar arttı! mask

Kocaelispor’un devre arası transfer hamleleri devam ediyor. Son olarak kadrosuna Moldova’nın Sherif takımından Dimitrios Kolovos’u katan ve bu transferle hayli konuşulan yeşil siyahlıların hedefinde Bulgar santrfor Georgi Minchev bulunuyor.

YORDANOV’DAN ÇOK İYİ REFERANS

Bulgaristan Milli Takımı’nın da formasını giyen, Alex Yordanov’un “Kesinlikle alınmalı” dediği Minchev ile her konuda anlaşan yeşil siyahlıların futbolcunun kulübü Lokomotiv Plovdiv ile bonservis pazarlığı devam ediyor. Teknik Asbaşkan ve Transfer Komitesi Başkanı Mehmet Yaşar’ın bire bir takip ettiği transferle ilgili bonservis sorunu aşıldığında Minchev de yeşil siyahlılara imza atacak. 27 yaşındaki Minchev 1.86 boyunda. Son olarak Lokomotiv Plovdiv takımında forma giydi ve bu sezon 25 maçta 13 gol attı, 3 de asist yaptı.

BALDE, CASSIANO, YASİN ÖZTEKİN

Öte yandan Giresunspor’dan Balde de yeşil siyahlıların gündeminde ancak futbolcunun maliyeti el yakıyor. Bu iki futbolcunun transferi olmazsa Brezilya’dan 33 yaşındaki Cassiano ile temas kurulacak. Bir diğer sürpriz ise yerli konusunda olacak. Bir süredir Samsunspor’da forma giyen Yasin Öztekin ile de ilgileniliyor. Bu futbolcunun da maliyeti yeşil siyahlıları düşündürüyor. 

# Kocaelispor

01 Şub 2022 - 09:40 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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