Helal olsun İzmit Sümerspor!

Türkiye Salon Ergometre Kürek Şampiyonası’na katılan, Kocaeli’nin kürek sporundaki gururu İzmit Sümerspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından takım halinde Türkiye üçüncüsü oldu.

İMRAN UTKU KURU’DAN ALTIN

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Salon Ergometre Kürek Şampiyonası’na 23 kulüpten toplam 383 sporcu katıldı. Dev şampiyonada yer alan İzmit Sümerspor da 34 sporcusu ile şampiyonada yer aldı. İzmit ekibinde U-15 Erkekler kürek çeken İmran Utku Kuru 3.20.30’luk derecesiyle şampiyon oldu ve altın madalya kazandı.

KOCAELİ KÜREKTE HIZLA İLERLİYOR

Şampiyonada Büyükler Hafif Kilo kategorisinde Efe Subaşı, Cem Deha Baki ve Buğra Hayta’nın yer aldığı İzmit Sümerspor Kürek Takımı, dev rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından takım halinde Türkiye üçüncüsü olarak göğsümüzü kabarttı. Nisa Süren, Merve Bayram, Sudem Kumla ve Seren Yağmur Özbay dan oluşan U-19 Kadınlar ve Büyük Kadınlar kategorilerinde de İzmit Sümerspor aynı başarıyı elde etti.

ENGİN ÖZKAN’DAN GÜMÜŞ

Muhammed Eren Salman, Taşkın Kıyer ve Emirhan Ziya Öztürk’ün yer aldığı U-19 Erkekler kategorisinde Fenerbahçe ve Galatasaray’ın ardından yine kulüp olarak Türkiye üçüncüsü olan Sümerspor’da, Ustalar kategorisinde mücadele eden Engin Özkan ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı. Kusursuz bir şekilde ev sahipliği yapan Türkiye Kürek Federasyonu’nun yeni ve genç başkanı Erhan Ertürk de tüm kulüplerle yakından ilgilendi ve dereceye giren sporcularla takımlara ödüllerini takdim etti.

SUBAŞI; 2022 ÇOK DAHA BAŞARILI YIL OLACAK

Şampiyona sonrası duygularını açıklayan İzmit Sümerspor Kürek Kulübü Başkanı Serenay Subaşı, 2022’de çok daha başarılı olacaklarının altını çizdi ve şu şekilde konuştu: 2022 yılının ilk organizasyonuna kupa ve madalyalarla girdik. Sporcularımızı canı gönülden tebrik etmek istiyorum. Burada mücadele ettiğimiz kulüpleri gördünüz. İki çok kıymetli olan Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte Kocaeli’den bir takım olarak rekabet etmek de hayli önemli.

GENÇLERİMİZE KÜREK SPORUNU SEVDİRMEK İSTİYORUZ

Elde ettiğimiz derecelerden çok memnunuz. İnşallah daha iyisi ve mükemmeli için çalışacağız. İnanıyorum ki 2022 bizim için çok daha güzel geçecek. Kürek sporunda Kocaeli ilimizi marka haline getirmek için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Bize güvenip inananları ise mahcup etmeyeceğiz. Sporcu kitlemiz her geçen gün daha da artıyor ve ailemiz büyüyor. Ana hedefimiz gençlerimize kürek sporunu sevdirmektir.