01 Şub 2022 - 09:49- Gündem G: 01 Şub 2022 - 09:53

TOKİ'den 129 konut 145 iş yeri satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, TOKİ'den 129 konut 145 iş yeri satılacak
TOKİ'den 129 konut 145 iş yeri satılacak mask

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 40 ilde 129 konut ve 22 ilde 145 iş yerini satışa çıkardı.

İhaleler için salon katılımı Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Bilkent, Ankara ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece, İstanbul adreslerinde gerçekleştirilecek. İnternet katılımı ise 15 Şubat 2022 saat 10.30'da sonlanacak.

Açık Artırma Toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde T. Halk Bankası A.Ş ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerine talip oldukları her taşınmaz için ayrı ayrı katılım teminatı yatırması gerekmektedir. 

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01 Şub 2022 - 09:49 - Gündem

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