Yürüyüş yolunda kar molası bitti çalışmalar devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bölgemizi etkisi altına alan yoğun kar yağışının ardından İzmit Yürüyüş Yolundaki çalışmalarına yeniden başladı. Büyükşehir’de üç farklı daire başkanlığına bağlı 90 kişilik ekip Yürüyüş Yolunda çalışmaya devam ediyor. Öte yandan mahkeme kararı gereği iş akdi sonlandırılan müteahhit firma sorumluluk alanlarındaki eksik işlerini tamamlarken, kalan işler ve peyzaj çalışmaları müteahhit firmanın namı hesabına(müteahhidin alacağından kesilecek) Büyükşehir ekiplerince gerçekleştiriliyor.

90 KİŞİLİK EKİP SAHADA

İzmit merkezinde ticaretin ve günlük yaşamın odak noktası olacak Yeni Yürüyüş Yolu projesinde bir süredir kötü hava koşulları nedeniyle çalışma yapılamıyordu. Proje kapsamında alt yapı çalışmaları tamamlanan Yürüyüş Yolunda çalışmalar yeniden başladı. Halen Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Muhtarlık Dairesi Başkanlığı A Takımından oluşan 90 kişilik ekiple çalışmalara devam ediliyor.