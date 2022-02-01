İzmit Belediyesi, Ömür Taksi için modern bir durak yapıyor

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İnönü Caddesi ile Velibaba Sokak kesişim noktasında, semt sakinleri ve tüm İzmitlilerin kullanımı için modern bir taksi durağının yapım çalışmalarına başladı. Cumhuriyet Parkı’nda sabaha karşı başlayan çalışmalar hızla ilerlerken zemin betonu hazır edilen ünitenin kısa sürede Ömür Taksi olarak hizmet vermesi planlanıyor.
KONFORLU VE ESTETİK
Ömür Taksi için durak yeri inşasını titizlikle sürdüren ekipler, prefabrik yapıyı yerleştirdi. Bekleme alanının da olacağı yapı, Ömür Taksi esnafını da mutlu etti. Kısa süre içerisinde tamamlanması planlanan çalışmalarla hem esnaf hem de yolcular için çok daha konforlu ve estetik bir alan oluşturulacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.