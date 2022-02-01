KOTO’ya Rusya Pskov Bölgesi’nden üst düzey iş ziyareti

Üyelerini dış pazarlarla buluşturmak için projeler hayata geçiren Kocaeli Ticaret Odası, çeşitli ülkelerin temsilcileriyle görüşmelerine devam ediyor. Bu kapsamda, çeşitli temaslarda bulunmak üzere ilimize gelen Rusya Federasyonu’na bağlı Pskov Bölgesi’nin ekonomi yönetimine dair üst düzey bürokratlarını ve iş çevrelerini konuk eden KOTO, bu görüşmeleri üyeleri için fırsata dönüştürüyor.

EKONOMİ HEYETİ

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Başkan Yardımcıları Hüseyin Gezer, Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri; Mehmet Akif Şen, Abdurrahman Çuhadar, İbrahim Atalay, Yusuf Erenkaya ve KOTO Genel Sekreteri Mert Anlıpak ile birlikte; Rusya Federasyonu Pskov Bölgesi Ekonomik Kalkınma ve Yatırım Politikası Komite Başkanı Andrey Miheev, Pskov Bölgesi Moglino Sanayi Üretim Tipi Özel Ekonomik Bölgesi Yetkili Temsilcisi Ekaterina Pıhtina, Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Mümessilliği İstanbul Şubesi Ticaret Müşaviri Alautdin Yarahmedov, iş insanları İnna Vasileva ve Andrey Petrov’u ağırladı.

TİCARET VE YATIRIM OLANAKLARI

Toplantı, Pskov Bölgesi genel sunumu ve Özel Ekonomik Bölgesi sunumu ile başladı. Bölgede yatırım yapmanın avantajlarından bahseden Pskov Bölgesi üst yönetimi, potansiyel taşıyan işbirlikleri ile ilgili de bilgi verdi. Kocaeli Ticaret Odası’nın sunumundan oldukça etkilenen heyetle, ahşap, ağaç ve orman ürünleri, hurda, elmas, endüstriyel tesis kurulumu ve yaş sebze-meyve sektörlerini ele alarak karşılıklı ticaret ve yatırım olanakları üzerinde görüştü. Türkiye- Rusya ilişkilerinin 100. yılı dolayısıyla Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Mümessilliği İstanbul Şubesi tarafından Mayıs ayında düzenlenecek organizasyona davet edilen KOTO, davete de olumlu yanıt verdi.

BAŞKAN BULUT: SOMUT ADIMLARI ATTIK

Pskov Bölgesi ziyaretini değerlendiren KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Gelen tüm heyetleri bir fırsat olarak görüyor, üyelerimiz için dış Pazar arayışlarımızı sürdürüyoruz. Mümkün olduğu kadar sektörler üzerinden ilerliyor, üyelerimize net bir tablo sunmaya gayret ediyoruz. Bu görüşmemizde de potansiyel taşıyan sektörleri tespit ettik. Görüşmenin hemen akabinde yaş meyve- sebze sektörü ile ilgili 2 firmamızı yönlendirdik. Kısa bir süre sonra görüşecekler. Co- Matching etkinliğimize davet ettik. Burada kendilerini daha çok Kocaelili firma ile eşleştireceğiz. Görüşmenin somut bir adımla sona ermiş olması sevindirici” dedi.