01 Şub 2022 - 15:23- Spor G: 01 Şub 2022 - 15:25

Kocaelispor’un hedefi de antrenman sahası
Kocaelispor’un hedefi de antrenman sahası mask

Kocaelispor’da en az skorlar kadar önemli bir konu olan yeni tesis ile ilgili belirsizlik devam ediyor. Yeşil siyahlılar, Körfez ilçede yer alan Kocaelispor Brunga Tesisleri’nde antrenmanlarını yaparken, konaklama da bu tesis içindeki binada gerçekleşiyor. Olabildiğince yeterli hale getirilmeye çalışılan ancak 1. Lig takımları açısından eksikleri bulunan tesislerin yenisinin yapılması için bir an önce harekete geçilmesi gerekiyor. Yakından takip edilen konu ile ilgili olarak bu ayın ilk haftasında bir hareketlilik olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu ile yapılacak toplantıda, tesis konusu gündemin ilk maddeleri arasında yer alıyor.  Körfez’deki tesiste saha her gün antrenman kaldıracak durumda olmadığından alınacak kararın ardından yapılacak ilk iş, 2 adet antrenman sahası olacak ve takım Körfez’den İzmit’e antrenmana gelecek. Diğer ihtiyaçlar olan kulüp binası, konaklama yerleri, dinlenme yerleri sonraki süreçte hayata geçirilecek. 
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaelispor

01 Şub 2022 - 15:23 - Spor

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