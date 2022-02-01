Kocaeli Kadın Altay’ı ağırlıyor

Yoğun kar yağışı nedeniyle ülke genelinde ertelenen kadınlar futbol ligi maçları da bugün oynanıyor. Kocaeli temsilcisi Kocaeli Kadın futbol Kulübü, Altay ekibini konuk edecek. 14.00’te başlayacak maç Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanacak. Migderki bir diğer karşılaşma BJK Vodefone Kadın Futbol Takımı. Amed Sportif Faaliyetleri takımı ile aynı saatte Gebze Alaettin Kurt Stadı’nda karşılaşacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.