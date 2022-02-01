Kocaeli Kadın Altay’ı ağırlıyor

Yoğun kar yağışı nedeniyle ülke genelinde ertelenen kadınlar futbol ligi maçları da bugün oynanıyor. Kocaeli temsilcisi Kocaeli Kadın futbol Kulübü, Altay ekibini konuk edecek. 14.00’te başlayacak maç Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanacak. Migderki bir diğer karşılaşma BJK Vodefone Kadın Futbol Takımı. Amed Sportif Faaliyetleri takımı ile aynı saatte Gebze Alaettin Kurt Stadı’nda karşılaşacak.