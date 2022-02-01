Kocaelispor’u yalnız bırakmadı

Kocaelispor’un Antalya kampını ziyaretler devam ediyor. Keçiörengücü ile oynanan antrenman maçını Antalya’da ikamet eden iki sıkı Kocaelisporlu Derya Aybüke Üsü ve Yılmaz Noyan da izlemiş, takıma başarı dileğinde bulunmuştu. Son olarak ise yine Antalya’da yaşayan ve ilimizde saha komiserliği yapa Hüseyin Çetin’in Enes Çetin yeşil siyahlıları ziyaret etti.