01 Şub 2022 - 15:26- Gündem G: 01 Şub 2022 - 15:29

“Dursun abimiz, gençlere örnek gösterilecek bir çalışma performansına sahipti”
“Dursun abimiz, gençlere örnek gösterilecek bir çalışma performansına sahipti” mask
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Emekliye ayrılan Vali Yardımcısı Dursun Balaban için Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz’un ev sahipliğinde Maide Restoran’da yemek düzenlendi. Hizmetlerinden dolayı Balaban’a teşekkür eden Vali Seddar Yavuz, “Dursun abimizle çalışmaktan her zaman keyif aldım. Genç meslektaşlarımıza örnek olarak gösterebileceğimiz bir çalışma performansı ortaya koyduğu konusunda bizatihi şahidi benim” dedi

30 Temmuz 2015 tarihinden bu yana ilimizde görev yapan Vali Yardımcısı Dursun Balaban’ın emekliye ayrılması nedeniyle Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz’un ev sahipliğinde veda yemeği düzenlendi. Maide Restoran’da düzenlenen yemeğe; Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz’un yanı sıra, Deniz Eğitim - Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik ve eşi, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Aziz Bakıoğlu ve eşi, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Vali Yardımcıları; Durusun Balaban ve eşi Gülcan Balaban, Ekrem Çalık ve eşi, Abdul Rauf Ulusoy, İsmail Gültekin ve eşi,  Aslan Avşarbey ve eşi, Ali Ada, Yusuf Cıbır ve eşi, İlçe Kaymakamları ve eşleri, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, Boğazlar Bölge Komutanlığı Sahil Güvenlik Kıdemli Başçavuş Zafer Toz, İl Yazı İşleri Müdürü İsmail Akbıyık ve eşi katıldı.

“ÇOK BÜYÜK DESTEK GÖRDÜM”

Yemekte konuşan Vali Yardımcısı Dursun Babalan, “Öncelikle böyle bir veda yemeği düzenledikleri için başta Sayın Valime, kıymetli eşine ve bunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugünleri gösterdiği ve sağlık içinde emekli olmayı nasip ettiği için Allah’ıma şükrediyorum. Bugüne kadar 40 yıla dayanan bir hizmet süresince meslektaşlarımdan, valilerimden ve özellikle zatıâlinizden çok büyük destek gördüm. Bunun için hepinize şükranlarımı, teşekkürlerimi ve minnetlerimi sunuyorum. Sıkı sıkıya bana destek olan, 2-3 gün eve gitmediğim durumlarda ocağımı tüttüren, çocuklarıma bakan, göz kulak olan eşime de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hepiniz iyi ki varsınız” dedi.

“GENÇLERE ÖRNEK GÖSTERİLECEK BİR İNSAN”

İlimizde yapmış oldukları hizmetlerinden dolayı Vali Yardımcısı Dursun Balaban’a teşekkür ederek konuşmalarına başlayan Vali Seddar Yavuz, “İnsanlar dostlarını, arkadaşlarını bir üzülürken bir de sevinirken arar. İnsan en çok bu iki hususta bir başkasına ihtiyaç duyar. Biz yaklaşık 1 buçuk yıl beraber çalıştık. Genç meslektaşlarımıza örnek olarak gösterebileceğimiz bir çalışma performansı ortaya koyduğu konusunda bizatihi şahidi benim. Hangi işi verdiysem ikinci kez sormadım. Meslek ahlakıyla, fedakârlıkla, hukuki çerçevesiyle beraber konuyu derinlemesine analiz ederek, başka kurumlarla ilişkileri bozmadan valiliğimize çok önemli katkılar sunmuştur. Bu herhalde bir Vali için en mükemmel hazinelerden bir tanesidir” dedi.

“DURSUN ABİMİZLE ÇALIŞMAKTAN ÇOK KEYİF ALDIM”

Vali Yavuz, “Devlet hizmeti, 8-5 mesai ile icra edilebilecek bir meslek olmadığının hepimiz farkındayız. Bazen uykusuz gecelerimizin, hiç kimseyle paylaşamadığımız sırlarımızın, can sıkıntılarımızın olduğu kısacası meşakkatli bir yol. Dursun abimizle çalışmaktan her zaman keyif aldım. İçişleri Bakanlığımız ve Türk İdareciler Derneği kendisini ‘Yılın İdarecisi’ seçmek suretiyle böyle bir ödülü de Dursun abimize layık gördüler. Değerli abimize bundan sonraki yaşamında kıymetli eşiyle ve çocuklarıyla birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum. Haklarını hepinize helal etmesini istirham ediyorum” dedi. Ardından Vali Yavuz, emekliye ayrılan Vali Yardımcısı Balaban’a İçişleri Bakanlığınca gönderilen Üstün Hizmet Belgesi ve Valilik Başarı Belgesi’ni takdim etti.

# eğitim, sağlık

01 Şub 2022 - 15:26 - Gündem

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