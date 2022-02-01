Gölcük Belediyesi Aralık ayı kültür-sanat etkinliklerinde Gala yaparak tiyatroseverlerin büyük beğenisini kazanan “Kurtar Beni Damat” adlı tiyatro oyunu yeniden seyircisi ile buluştu. Ocak ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısı’nda Sırf Tiyatro ekibi tarafından sahnelenen oyuna tiyatroseverler yine yoğun ilgi gösterdi. Gösteri öncesinde Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve AKP İlçe Başkanı Çetin Seymen de salondaki yerlerini alarak hemşerileri ile birlikte oyunu beğeni ile izledi. Salondakilere eğlenceli anlar yaşatan tiyatro ekibini tebrik eden Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Sanatta öncü kent olma hedefiyle hemşerilerimizi ve çocuklarımızı tiyatro oyunlarıyla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.
Gölcüklüleri yine kahkahaya boğdu
Gölcük Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında yeniden sahnelenen “Kurtar Beni Damat” adlı tiyatro oyunu, tiyatroseverleri bir kez daha kahkahaya boğdu
01 Şub 2022 - 15:28 - Kültür-Sanat Yazdır
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.