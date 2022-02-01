Gölcüklüleri yine kahkahaya boğdu

Gölcük Belediyesi Aralık ayı kültür-sanat etkinliklerinde Gala yaparak tiyatroseverlerin büyük beğenisini kazanan “Kurtar Beni Damat” adlı tiyatro oyunu yeniden seyircisi ile buluştu. Ocak ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısı’nda Sırf Tiyatro ekibi tarafından sahnelenen oyuna tiyatroseverler yine yoğun ilgi gösterdi. Gösteri öncesinde Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve AKP İlçe Başkanı Çetin Seymen de salondaki yerlerini alarak hemşerileri ile birlikte oyunu beğeni ile izledi. Salondakilere eğlenceli anlar yaşatan tiyatro ekibini tebrik eden Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Sanatta öncü kent olma hedefiyle hemşerilerimizi ve çocuklarımızı tiyatro oyunlarıyla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.