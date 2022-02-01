Gazeteci Levent Altun, ‘Maymun Tuzağı’nı okurları için imzaladı

Gazeteci-Yazar Levent Altun, 4’üncü romanı ‘Maymun Tuzağı’ için ilk imza etkinliğini gerçekleştirdi. Gebze Center AVM’nin 11. Kitap Fuarı çerçevesince Penguen Kitabevi tarafından düzenlenen imza gününe Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Tuzcu ve Özel Kalem Müdürü Aydın Turan, İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, Gebze Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri Nadir Yıldırım, MHP Gebze İlçe Başkanı Bülent Özdemir, Eğitim-Sen Gebze Şube Başkanı Eylem Bahadır, İstanbul Avrasya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Oğuzhan Bayrak, Gebze Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcıları Mesut Işık ve Barış Dursun, KOTSİAD Gebze Şube başkanı Muhammed Cihat Demirtaş, Darıca Yaşlılar Derneği Başkanı Serap Göncü, KEDFE Yöneticisi Sümeyra Öktem ile çok sayıda okuyucu katıldı.

PANDEMİ NEDENİYLE DÜZENLEYEMEDİ

Maymun Tuzağı romanını 2020 yılının başında yazan ancak pandemi nedeniyle hiç imza günü düzenleyemeyen Levent Altun, okuyucularına kitaplarını imzaladı.

Aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı olan Levent Altun’un ‘+18’, ‘Kaçış Noktası’ ve ‘Özleme Mektup’ isminde üç romanı daha bulunuyor.