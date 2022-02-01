01 Şub 2022 - 15:30- Gündem G: 01 Şub 2022 - 15:32

Down Cafe şubatta da dopdolu

Aylardır düzenli şekilde devam eden ve vatandaşlarımızdan yoğun ilgi gören Down Cafe etkinlikleri şubat ayında da birbirinden renkli ve eğlenceli programlarla devam edecek
Down Cafe şubatta da dopdolu mask

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından özel gereksinimli bireylerin mesleki rehabilitasyonla sosyal becerilerini, iletişim becerilerini ve özgüvenlerini desteklemekle birlikte sosyal aktivitelerde bulunarak gündelik hayata uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan ve aylardır süren etkinlikler, şubat ayında da Down Cafe’de devam edecek. Özel bireylere yönelik birçok projeyi hayata geçiren İzmit Belediyesi, şubat ayı boyunca sürecek özel bir etkinlik programı hazırladı. Aylık etkinlik programı, düzenli olarak hafta içi her gün Down Cafe’de faaliyete geçecek. Faaliyetleri takip etmek isteyen vatandaşlar https://www.instagram.com/izmitdowncafe/ adresine erişim sağlayabilirler.
# İzmit belediyesi

01 Şub 2022 - 15:30 - Gündem

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