Down Cafe şubatta da dopdolu

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından özel gereksinimli bireylerin mesleki rehabilitasyonla sosyal becerilerini, iletişim becerilerini ve özgüvenlerini desteklemekle birlikte sosyal aktivitelerde bulunarak gündelik hayata uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan ve aylardır süren etkinlikler, şubat ayında da Down Cafe’de devam edecek. Özel bireylere yönelik birçok projeyi hayata geçiren İzmit Belediyesi, şubat ayı boyunca sürecek özel bir etkinlik programı hazırladı. Aylık etkinlik programı, düzenli olarak hafta içi her gün Down Cafe’de faaliyete geçecek. Faaliyetleri takip etmek isteyen vatandaşlar https://www.instagram.com/izmitdowncafe/ adresine erişim sağlayabilirler.