Bulut: Her görüşü önemsiyoruz

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’un çeşitli kurum ve kuruluşlardan konukları vardı. KOTO yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı ziyarette, ekonomi başta olmak üzere kentimizin sosyal ve kültürel konuları istişare edilerek, işbirliği talepleri değerlendiriliyor. Bu kapsamda, Uluslararası Marmara İş İnsanları ve Müteahhitler Derneği (MARİMDER) Başkan Vekili Ramazan Öztürk, yönetim kurulu üyeleri, Genç MÜSİAD Kocaeli Şube Başkanı Samet Pala, Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Fatih Karaçoban ve Yapı Kredi Bankası Saraybahçe Şube Müdürü Yasemin Demirel Akkaya ve KOBİ Portföy Yöneticisi Sezin Güven KOTO’ya konuk oldu. KOTO’nun kentin istişare noktası olduğunu ifade eden Başkan Bulut, her görüşü önemsediklerinin altını çizerek, ziyaretler dolayısıyla teşekkür etti.