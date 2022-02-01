Süverler’deki çiftçilere ilaçlama eğitimi verildi

Üreticileri her anlamda desteklemeye ve öncü olmaya devam eden İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, düzenlediği eğitim programlarıyla çiftçinin üründen daha fazla verim elde etmesini amaçlıyor. Bu kapsamda ekipler son olarak Süverler Mahallesi’nde çiftçilere fındıkta doğru gübreleme ve bakım eğitimi verdi.
EĞİTİMLER SÜRECEK
Çiftçilere verilen eğitimler ile maddi kayıpları en aza indirerek, ürünlerden alınan verimliliği arttırmayı hedefleyen İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğünde görevli Ziraat mühendisleri, eğitimlerine Süverler’de devam etti. Eğitimden maksimum verim alan üreticiler İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkürlerini iletti. Çiftçilere ilaç ve gübrenin kullanımından fayda sağlanması amacıyla yapılan eğitimler belirlenen programlar dâhilinde planlı şekilde sürecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.