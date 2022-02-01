01 Şub 2022 - 15:34- Ekonomi G: 01 Şub 2022 - 15:35

Vodafone Simple beğeni topluyor
Vodafone Simple beğeni topluyor mask

Vodafone’un yeni nesil tarife deneyimi Vodafone Simple’a ilgi her geçen gün artıyor. Taahhüt alınmayan, aşım ücreti bulunmayan ve 7/24 online desteğin sunulduğu Vodafone Simple, yenilikçi ödeme yöntemi sayesinde ilk 6 ayda hedeflediği müşteri sayısının 2 kat üzerine çıkarak önemli bir başarıya imza attı. Konuyu değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

MOBİL İLETİŞİM

 “Günlük hayatımızı sürdürmek için telekom teknolojilerinden, özellikle de mobil iletişim teknolojilerinden bugüne kadar görülmemiş ölçülerde yararlanıyoruz. Öngörümüz, dijital alışkanlıkların uzun vadeli olacağı ve dijital yaşam pratiklerinin daha da çeşitlenip yaygınlaşacağı yönünde. Müşterilerimize uygun olan ürünleri deneyimletmek ve sunmak çok değerli. Vodafone Simple ile taahhütsüz, aşım ücreti olmayan, 7/24 online desteği ile yeni nesil tarife deneyimi sunuyoruz.

01 Şub 2022 - 15:34 - Ekonomi

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