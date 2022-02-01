Mediamarkt’a ‘en iyi işveren’ ödülü

MediaMarkt Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Seçil Namruk, “Yaklaşık 3 bin kişiyi istihdam ediyoruz ve önceliğimiz her zaman çalışanlarımızın sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ortamda motive bir şekilde çalışmasını sağlamak”dedi. Top Employers Institute CEO’su David Plink “MediaMarkt Türkiye, çalışanların hayatlarına pozitif katkı sağlamak için durmadan çalışıyor” dedi.