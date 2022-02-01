Fırsat eşitliği sağlayan proje

Borusan Holding İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, holdingin, Toptalent gençlik platformuyla birlikte hayata geçirdiği Borusan Teknoloji Okulu'nda gençlere eğitim fırsatı sunulduğunu söyledi. Borusan çalışanlarının gönüllü olarak yer aldığı ve teknoloji alanında videolar hazırladıkları projede 8 farklı başlıkta toplanan eğitim içeriği, bir yıl boyunca ücretsiz olarak öğrencilere sunulacak. Gençlere fırsat eşitliği sağlamayı amaçlayan şirket, hazırlanan eğitimlerden herkesin ücretsiz olarak faydalanabilmesini hedefliyor.