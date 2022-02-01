01 Şub 2022 - 15:35- Gündem G: 01 Şub 2022 - 15:36

“Vatanınızdan koparılmak kimsenin hakkı değil”

29 Ocak Batı Trakya Türkleri Milli Direniş Günü nedeniyle SDKM’de düzenlenen panelde, yaşanan hukuki zulüm gözler önüne serildi. Batı Trakya Türkleri Genel Başkanı Necmettin Hüseyin, “Vatan bildiğiniz yerlerden koparılmak kimsenin hakkı değil” dedi
“Vatanınızdan koparılmak kimsenin hakkı değil” mask
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Batı Trakya Türklerinin 29 Ocak Milli Direniş Günü, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen panelle anıldı. Panelde Batı Trakya Türklerinin gördüğü zulüm ve hukuki baskılar akademik bir bakış açısıyla gözler önüne serildi. Panele katılanlara seslenen Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli’de Suriye’den, Irak’tan, Türk Cumhuriyetlerinden, Batı Trakya’dan hemşerilerle bir arada yaşadıklarını anlattı. Çakmak, “Geçen sene Batı Trakya Derneği ile Kırcaali’ye gittik. Gördük ki, orda malı mülkü olan kardeşlerimiz orada da burada da yaşıyorlar. O açıdan bu toplantımızı önemsiyoruz” dedi.

BTTDD’NİN EV SAHİPLİĞİNDE

BTTDD tarafından düzenlenen panele Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, siyasi partilerin temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve vatandaşlar katıldı. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Ahmed Güner Sayar’ın yaptığı panelde Balkan Avrasya ve Orta Avrupa Uzmanı Kerem Abdürrahimoğlu, Av. Ahmet Kara ve Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi Genel Müdürü Dr. Pervin Hayrullah konuşmacı olarak hazır bulundu.

29 OCAK DİRENİŞİ VE YAŞANANLAR

Panelin açılış konuşmasını yapan Batı Trakya Türkleri Genel Başkanı Necmettin Hüseyin, Milli Direniş Günü’nün 34, mübadelenin ise 99. yıldönümü olduğunu hatırlatarak, “Vatan bildiğiniz yerlerden koparılmak kimsenin hakkı değil. O yüzden onların yaşadığı bu acıyı paylaşmamız gerekiyor. Biz hala o sızıyı yaşıyoruz. Derneklerimizin üzerinde Türk kelimesi var diye sorun yaşadık. Sorun Türk olmamızdı. 1987 yılında Yunanistan derneklerimizi kapadı. Sebep olarak da Yunanistan’da Türk yok dendi. Bunları unutmadık, unutmayacağız” dedi.

GAZETECİ MEHMET HİLMİ BEY’İ ANDI

Panelde ilk sözü alan Balkan Avrasya ve Orta Avrupa Uzmanı Kerem Abdürrahimoğlu, Batı Trakya camiasının en önemli önderlerinden biri olan gazeteci ve öğretmen Mehmet Hilmi Bey’i andı. Abdürrahimoğlu, Yunanistan’ın Türklere yönelik hukuki zulmünü de verdiği örneklerle gözler önüne sererek, “Bu dönem Türkler, mal mülk satın alamıyor, hak iddia edemiyordu. Çocuğun evlenecek ev yapamıyorsun. Traktör alıyorsun, ehliyet alamıyorsun. Türkiye'ye ziyarete gidiyorsun geri geldiğinde 700 yıl yaşadığın toprağa giremiyorsun, bir bakmışsın vatandaşlıktan atılmışsın” dedi.
# eğitim

01 Şub 2022 - 15:35 - Gündem

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