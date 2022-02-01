Özlü’den karla mücadele ekibine sucuk ekmek

İlçe genelinde 45 araç ve 150 personelle vatandaşların ulaşım sıkıntısı yaşamaması, can ve mal güvenliklerinin tehlikeye düşmemesi için 7 gün 24 saat iki vardiya halinde çalışan Başiskele Belediyesi karla mücadele ekipleri, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü Yerleşkesi’nde sucuk ekmek programında bir araya geldiler. Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün de katılım gösterdiği programda karla mücadelede hem sahada ve hem de masada çalışan personeller hazır bulundu. Zorlu hava şartlarında canla başla çalışan ve karla mücadelede başarılı çalışmalar yapan ekibini tebrik eden Başkan Özlü, mesai arkadaşlarına kendi elleriyle pişirdiği sucuk ekmekten ikram etti.