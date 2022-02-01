01 Şub 2022 - 15:36- Gündem G: 01 Şub 2022 - 15:37

Özlü’den karla mücadele ekibine sucuk ekmek

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, geçen hafta bölgemizi etkisi altına alan soğuk ve yoğun kar yağışlı havada çalışan karla mücadele ekiplerine kendi elleriyle pişirdiği sucuk ekmeklerden ikram etti
Özlü’den karla mücadele ekibine sucuk ekmek mask

İlçe genelinde 45 araç ve 150 personelle vatandaşların ulaşım sıkıntısı yaşamaması, can ve mal güvenliklerinin tehlikeye düşmemesi için 7 gün 24 saat iki vardiya halinde çalışan Başiskele Belediyesi karla mücadele ekipleri, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü Yerleşkesi’nde sucuk ekmek programında bir araya geldiler. Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün de katılım gösterdiği programda karla mücadelede hem sahada ve hem de masada çalışan personeller hazır bulundu. Zorlu hava şartlarında canla başla çalışan ve karla mücadelede başarılı çalışmalar yapan ekibini tebrik eden Başkan Özlü, mesai arkadaşlarına kendi elleriyle pişirdiği sucuk ekmekten ikram etti.
# Başiskele

01 Şub 2022 - 15:36 - Gündem

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