AKP’de ‘Yerel Yönetimler’ ilçe danışma toplantıları başlıyor

Türkiye genelinde teşkilatlanma, sandık ve seçim kurulları gibi çalışmalarda birinci olan AKP Kocaeli İl Başkanlığı, yaklaşık 2 ay önce geniş katılımlı ilçe danışma meclislerini tamamlamıştı. Şimdi de yerel yönetimler toplantısıyla ilçe belediyelerinin devam eden çalışmalarını değerlendirecek. Her ilçede ayrı ayrı gerçekleştirilecek çalışmaların ana amacı; üç kademe ilçe yöneticileri, mahalle başkanlarının yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirilmesi. Aynı zamanda toplantılarda soru-cevap bölümü de olacak. İlk toplantı 3 Şubat’ta Çayırova’da başlayıp, 1 Mart’ta Körfez’de sona erecek.

DANIŞMA TOPLANTILARI VE TARİHLERİ

* 3 ŞUBAT PERŞEMBE

19.00 Çayırova

* 4 ŞUBAT CUMA

19.00 Darıca

* 5 ŞUBAT CUMARTESİ

19.00 Karamürsel

* 9 ŞUBAT ÇARŞAMBA

19.00 Kartepe

* 10 ŞUBAT PERŞEMBE

19.00 Gölcük

* 12 ŞUBAT CUMARTESİ

19.00 Gebze

* 16 ŞUBAT ÇARŞAMBA

19.00 Başiskele

* 17 ŞUBAT PERŞEMBE

19.00 Derince

* 18 ŞUBAT CUMA

19.00 Kandıra

* 24 ŞUBAT PERŞEMBE

19.00 Dilovası

* 25 ŞUBAT CUMA

19.00 İzmit

* 1 MART SALI

19.00 Körfez.