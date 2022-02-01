AKP’de ‘Yerel Yönetimler’ ilçe danışma toplantıları başlıyor

Türkiye genelinde teşkilatlanma, sandık ve seçim kurulları gibi çalışmalarda birinci olan AKP Kocaeli İl Başkanlığı, yaklaşık 2 ay önce geniş katılımlı ilçe danışma meclislerini tamamlamıştı. Şimdi de yerel yönetimler toplantısıyla ilçe belediyelerinin devam eden çalışmalarını değerlendirecek. Her ilçede ayrı ayrı gerçekleştirilecek çalışmaların ana amacı; üç kademe ilçe yöneticileri, mahalle başkanlarının yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirilmesi. Aynı zamanda toplantılarda soru-cevap bölümü de olacak. İlk toplantı 3 Şubat’ta Çayırova’da başlayıp, 1 Mart’ta Körfez’de sona erecek.
DANIŞMA TOPLANTILARI VE TARİHLERİ
* 3 ŞUBAT PERŞEMBE
19.00 Çayırova
* 4 ŞUBAT CUMA
19.00 Darıca
* 5 ŞUBAT CUMARTESİ
19.00 Karamürsel
* 9 ŞUBAT ÇARŞAMBA
19.00 Kartepe
* 10 ŞUBAT PERŞEMBE
19.00 Gölcük
* 12 ŞUBAT CUMARTESİ
19.00 Gebze
* 16 ŞUBAT ÇARŞAMBA
19.00 Başiskele
* 17 ŞUBAT PERŞEMBE
19.00 Derince
* 18 ŞUBAT CUMA
19.00 Kandıra
* 24 ŞUBAT PERŞEMBE
19.00 Dilovası
* 25 ŞUBAT CUMA
19.00 İzmit
* 1 MART SALI
19.00 Körfez.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.