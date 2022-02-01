İKK Gençlik Meclisi’nde Ezgi Çalışkan güven tazeledi

İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi, genel kurulu İzmit Kent Konseyi BELSA Plaza Blok 9. Kat Çok Amaçlı Salon’da gerçekleşti. Divan kurulu başkanlığına İzmit Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Sosyolog Ali Aktaş, divan katipliklerine ise Buse Ertürk ve Mustafa Kaan Uçar oy birliği ile seçildi. Geçmiş dönem faaliyet sunumu, İKK Gençlik Meclisi Başkanı Av. Ezgi Çalışkan tarafından yapıldı.
FALİYET RAPORU OKUNDU
Faaliyet raporu hakkında yapılan konuşmaların ardından başkanlık ve yürütme kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yeni çalışma dönemi için tekrar Başkan adayı olan Av. Ezgi Çalışkan ve yürütme kurulu adayları oybirliğiyle göreve getirilerek, güven tazeledi. İzmit Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Lütfi Bodur’un da hazır bulunduğu toplantı dilek, temenni ve kapanış konuşmaları ile sona erdi.
İZMİT KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETİMİ
Ezgi ÇALIŞKAN (Başkan)
Aybala Büşra ÇALIŞKUR
Ayşegül SEYMEN
Buse ERTÜRK
Deniz KAYA
Fırat ÖZMERT
Furkan KORAP
Gül Nur DOĞAN
Hüseyin OKUMUŞ
Melih Arda ÇAKIN
Mustafa Kaan UÇAR
Nisa KAYA
Özcan Bora ÖZDEMİR
Pervin AKGÜN
Selen Çiçek UÇAR
Seray UÇAK
Tunahan DURMUŞ
Tuana ÖZMEN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.