Büyükakın’dan Kara’ya övgü

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda uzun yıllar görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan Doğan Kara’nın onuruna verilen yemeğe katıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu ve İSU Genel Müdürü Ali Sağlık’ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcıları Sadık Uysal, Gökmen Mengüç ve Dr. Hasan Aydınlık, genel müdürler ve daire başkanlarının katıldığı yemekte konuşan Başkan Büyükakın, “Kocaeli’miz başta olmak üzere kurumumuza verdiği emekler için Doğan Beye çok teşekkür ediyorum. Emeklilik hayatında kendisine ve ailesine sağlıklı bir yaşam diliyorum” dedi.
İNSANLARA HİZMET
“Görev yaptığı sürece bizim gözümüz hiçbir zaman arkada kalmadı” diyen Başkan Büyükakın, “İtfaiye teşkilatına verdiği emeklerinin karşılığını Rabbim inşallah ahirette mükâfatlandırsın. Doğan bey, 44 yıl bu kentte ve bu aziz şehrin insanlarına hizmet etti. Bir kez daha kendisine teşekkür ederim” ifadelerini sarf etti. İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan emekli olan Doğan Kara ise “Ülkeme ve şehrimize hizmet etme şansını yakalamış birisi olarak bu günleri gösteren Rabbime şükürler olsun. Vatandaşlarımıza hizmet etmenin çok büyük onurunu, gururunu yaşadık. Bizlere her fırsatta destek olan Tahir Başkanımıza ve sizlere çok teşekkür ediyorum” ifadelerini sarf etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.