MHP’liler meclise gelmedi son kararlar Hürriyet’e kaldı

İzmit Belediye Meclisi Şubat Ayı Meclis toplantısı bugün BELSA Plaza 9. Katta bulunan meclis toplantı salonunda yapıldı. Toplam 18 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Başkanlık yaptı. Şubat ayı meclis toplantısı son yılların en ilginç toplantısına sahne oldu. Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyeleri meclis toplantısında katılmadı. Cumhur İttifakı Meclis üyelerinin çoğunluğu kaybetmesi sonucu yapılan tüm oylamalar 16’ya 16 şeklinde sonuçlandı.

5. AKARYAKIT İSTASYONU HAKKI

Mecliste 2 gündem maddesi Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in oyu ile meclisten geçerken kişiye özel rant olduğu iddia edilen madde başkan Hürriyet’in oyu ile reddedildi. Tartışmalara neden olan maddede 4 akaryakıt istasyonu bulunan alanda bir hak sahibine akaryakıt istasyonu hakkı tanınması görüşüldü. İmar dışarıda olan teklide CHP’li ve İYİ Partili meclis üyeleri karşı çıktı.

“KAYIP ESERLERE ÖDEME Mİ YAPILDI?”

Meclis toplantısında gündem maddeleri öncesi önergeler görüşüldü. AKP Grubu tarafından verilen önergede Kapatılan Atatürk Müzesi soruldu. Önergede, “Tadilata alıyoruz diyerek kapattığınız Atatürk evinin kapatılacağını bilerek mi tadilata aldınız. Ve müzede kayıp eserler olduğu ve bu eserler karşılığında eser sahiplerine ödemeye yapıldığı iddiası doğru mu?” ifadeleri kullanıldı.

“YILLIK 40 BİN LİRA ÖDENDİ”

Süreç hakkında bilgi veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Baştan sona süreci sizlerle paylaştık. Yaptığımız tadilatın ne olduğunu paylaştık. Tadilatın konu ile alakası yok. Tadilatın müzedeki koleksiyon ile bir alakası yok. Oradaki eserler alınırken canlı yayın ve tutanak var. Eksiksiz bir şekilde teslim ettiğimize dair kayıtlar var. Koleksiyon sahibi teşekkür ederek ayrıldı. Bir protokolümüz var. 2 yıl kullandık bunun ödemesi yapıldı. Bunun dışında başka bir bedel ödenmedi. Bu bedel de sigorta karşılığı olarak kullanıldı. Bunlar protokolümüzde şeffaf bir şekilde yazılı” ifadelerini kullandı.

“YANLIŞ ALGI MI OLUŞTURULUYOR?”

AKP grubundan verilen bir başka önergede ise, “Memur ve sözleşmeli memurlara yüzde yüz zam yapıldığı ile ilgili haberler okuduk. Maaşlara bakıldığında yüzde yüz zam gözükmüyor. Kamu oyunda yanlış bir algı mı oluşturuldu?” diye soruldu.

“LÜTFEN VATANDAŞIN AKLI İLE ALAY ETMEYİN”

İşletme ve İştirakler Müdür Vekili Seyhan Özcan önergeye verdiği cevapta, “Zam sadece sosyal denge sözleşmesini kapsıyor. Memur zamları devlet tarafından açıklanıyor. Biz farklı olarak ikramiyeleri yaptık. Oranlar sosyal denge oranları” ifadelerini kullandı. Önerge ile ilgili bir kez daha söz alan AKP’li Muharrem Tutuş, “Biz bunları biliyorduk. Biz kanunu biliyorduk. Ama belediye olarak duyuruda yüzde yüz zam yaptık diye anlattınız. Biz gerçekleri sizden duymak için sorduk” dedi. Duruma tepki gösteren Hürriyet, “Lütfen vatandaşın aklı ile alay etmeyin. Biz burada canlı yayın yaptık ve detayları açıkladık” şeklinde konuştu.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİSLER

Toplantının ilk gündem maddesinde Yassıbağ Mahallesi 108 ada 48 No’lu parselde bulunan taşınmazın İzmit İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi komisyondan geldiği gibi oylandı. Madde oy birliği ile meclisten geçti. Toplantının 4-5 ve 6. Gündem maddelerinde Gündoğdu Mahalle Konağının Sağlık Evi olarak kullanılan kısımları, aynı mahallede başka bir alan ve Durhasan Mahallesindeki Sağlık Evi İl Sağlık Müdürlüğüne bedelsiz olarak tahsis edildi.

ÇOĞUNLUK İLK DEFA MİLLET İTTİFAKINDA

Meclis toplantısının 8’inci ve 9’uncu gündem maddesinde daha önce hiç yaşanmayan bir olay yaşandı. Çoğunluğu Cumhur İttifakında olan İzmit Belediyesinde oturuma katılmayan meclis üyeleri nedeni ile oylamalar oylama sonuçları 16’ya 16 olarak sonuçlandı. Başkan’ın beraberlik durumunda 2 oy hakkı olması nedeni ile iki gündem maddesi oy çokluğu ile meclisten geçti. 8’inci gündem maddesi kadro değişikliği ile ilgiliyken 9’uncu gündem maddesi ise Öğrenci Barınma ve Sosyal Destek Evi’nin kurulması ve yönetmeliğin karara bağlanması maddesiydi. Üniversitelerin açıldığı dönemde gündeme gelen öğrencilerin barınma sorunun geçici çözümü amacı ile kurulacak olan Öğrenci Barınma ve Sosyal Destek Evi, ücretsiz olarak öğrencilere hizmet vermeyi hedefliyor. Maddeler Başkan Hürriyet’in oy çokluğu ile meclisten geçti.

“PLAN BÜTÜNLÜĞÜNÜ KAYBETMİŞ”

Plan değişikliğini barındıran 13. Gündem maddesi tartışmalara neden oldu. Plan değişikliğinin rant barındırdığını savunan Millet İttifakı Meclis üyeleri hayır oyu kullandı. Başkan Hürriyet’in oyu ile madde meclisten geçmedi. CHP’li Meclis Üyesi Arsal Arısal 13. Gündem maddesi ile ilgili söz aldı. Maddenin kişiye özel rant olduğunu ifade eden Arısal, “MİA olarak bilinen plan değişikliği ile ilgili söz almış bulunmaktayım. Yenikent merkezli MİA Projesi Sanayi Merkezli 1157 adadaki alanın adalet istasyonuyla değiştirilmesine dair akaryakıt istasyonu olarak planlanması ve uygulama imar planının alt bölgeleri kapsamında akaryakıt istasyonu açılmasına müsaade edilmeyecektir. Var olan akaryakıt istasyonlarının da genişletmesine izin verilmeyecektir. Oy çokluğu ile meclisimizden geçmemiştir. Büyükşehir’in hazırlamış olduğu planın artık bütünlüğünü kaybetmiş ve bu kürsüden de söylemiş olduğumuz sözlerle bu zaman kadar MİA ile ilgili vatandaşın mağdur edilmemesi ve plana yönelik bir durum ortada olmamasından kaynaklı oy çokluğu ile ilgili komisyonda karar aldık. Ancak bugün meclisimizden reddedilen madde artık halkın yararına düşünemeyeceğim bir plan değişikliği olarak kayıtlara geçmiştir” ifadelerini kullandı.

“KENDİ ÇIKARLARI İÇİN BİR PLAN”

Sözlerine devam eden Arısal, “Planlama alt bölgeleri kapsamından servis açılması kabul edilmeyecek var olan istasyonların genişletilmesi maddesi de kaldırılmak istenmiş bu planın mevzubahis olmadığı ve kar amaçlı olduğunu oy çokluğu ile geçmiş olduğu talep vicdanları yaralamaktadır. Bir plan bir çırpıda rant uğruna harcanmıştır. Bu sebeplerden ötürü kişiye özel planlama yapılan, planın ana kararlarını bozan durum tarafımızdan karşı çıkılmıştır. Bir planı haklı göstermek ve ona yönelik çalışmalar yapmak bunca zarar ziyandan sonra nasıl böyle bir planın gelebildiği bu kentin ranta nasıl bu kadar kurban edileceğini anlamakta güçlük çekiyoruz bunu hem vicdanımız hem mantığımız kabule etmiyor. Bizler artık MİA’nın kendi çıkarları için yapıldığı plan olmasını anlatmaktan yorulduk” şeklinde konuştu.

“HAK SAHİBİNİN HAKKINI GASP ETMİŞ OLUYORSUNUZ”

Madde ile ilgili iddialara cevap veren AKP’li Mustafa Soydabaş, “MİA Planı yapılırken 4’ten fazla benzin istasyonu yapılamaz diye konuşuldu. 4 tane var 5’inciyi açmaktan başka şansımız olmuyor. Bu benzin istasyonu kişiye değil hak sahibi olana yapılıyor. Yasal olarak baktığımızda hak sahibi olan vatandaşın hakkını gasp etmiş oluyorsunuz. Oradaki 4 vatandaşa rant sağladınız” dedi.

“BUNU YAPAMAZSINIZ”

Madde ile ilgili söz alan CHP’li Çetin Sarıca, “Bu plan defalarca değişti zaten şimdi şahsa ait bir akaryakıt istasyonu üzerinden değişiklik yapılmak isteniyor. Hakkı tabii ki de vardır. Ama hakkı akaryakıt istasyonu üzerinden değildir. Her şeyi yapabilir ama akaryakıt istasyonu yapılamaz diye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ifade edilmektedir. Bunun sebepleri vardır bunun sebeplerini plancılar konuşur, tartışır ama bir plan yapılıyorsa arkasında durusunuz arkasında duramayacaksınız kente zarar verirsiniz. Bu kente verilen zarar bütün hepsini içermektedir. Yapılan plana harcanan paraları öbür taraflarda düzenlenen tarım alanlarının sanayiye açılan paraları. Bunu yapamazsınız” şeklinde konuştu. Çavuşoğlu Mahallesinde 2 bin 578 metrekare arsanın satışı için Belediye Başkanı ve Encümen’e yetki verilmesi yetkisi de oy birliği ile meclisten geçti.