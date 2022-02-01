01 Şub 2022 - 16:52- Gündem G: 01 Şub 2022 - 16:53

Tiyatro sanatçılarından Bıyıklı’ya ziyaret

Kocaeli Kongre Merkezi’nde “Emlakçıyı Beklerken” oyunu sergileyen ünlü tiyatro sanatçıları Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey, Kocaeli Ticaret Odası Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı’yı ziyaret etti
Tiyatro sanatçılarından Bıyıklı’ya ziyaret mask

İzmit, çok uzun bir sürenin ardından önemli bir özel tiyatro topluluğunun gösterisini izleme fırsatı bulacak. Türkiye’nin önemli sanatçıları Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey’in rol aldığı “Emlakçıyı Beklerken” isimli oyun Kocaeli Kongre Merkezi’nde sahnelenecek. İrfan Kancı’nın yazıp yönettiği oyun, bu sezonun en güzel, en hareketli komedilerinden biri olarak gösteriliyor.

“KOCAELİ’Yİ İYİ BİLİYORUM”

“Emlakçıyı Beklerken” isimli oyunun oyuncuları Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey, oyundan önce Altınoluk Pastaneleri’nin sahibi ve aynı zamanda Kocaeli Ticaret Odası Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı’yı ziyaret etti. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Tiyatro Sanatçısı Yasemin Yalçın; “ Kocaeli seyircisini biliyoruz, seviyoruz. Kocaeli’ye daha öncede geldik. Eşimden dolayı buraları iyi bilirim. Kocaeli’ye her geldiğimde daha gelişmiş görüyorum” dedi.

“ÖZEL TİYATRO AÇIĞI VAR”

Yalçın’ın ardından konuşan Kocaeli Ticaret Odası Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı ise; “Kocaeli’de özel tiyatro açığı var. Bu sayede bu açıkta kapanıyor. Değerli sanatçılarımızı aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

01 Şub 2022 - 16:52 - Gündem

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