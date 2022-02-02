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02 Şub 2022 - 14:24- Gündem G: 02 Şub 2022 - 14:25

Yıldırım: Tüm çalışanlarımızın ücretleri iyileştirilmeli

Temsilciler ile bir araya gelen Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Yıldırım, “Sağlık çalışanları algılar ile birbirine düşürülmek isteniyor. Buna izin vermeyiz. Tüm çalışanların ücretleri iyileştirilmeli” dedi
Yıldırım: Tüm çalışanlarımızın ücretleri iyileştirilmeli mask

Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Yıldırım temsilciler ile bir araya geldi. Toplantının ardından açıklama yapan Yıldırım, “ Sağlık-Sen olarak doktorundan hemşiresine, 112 çalışanından hizmetlisine sağlığın bir ekip işi olduğunu savunuyoruz. Hiçbir meslek grubu ayırt edilmeden sağlık çalışanlarının haklarının teslim edilmesini her platformda savunduk ve savunmaya da devam ediyoruz. Biz, hekimler hak ettikleri ücretleri alamıyorlar, yeterli şartlarda çalışmıyorlar, kamu hastanelerinden istifa ediyorlar derken sesi çıkmayanları görüyoruz ki fırsat bu fırsat deyip algı yapmaya çalışıyor. Her zaman dediğimiz gibi sağlık çalışanlarımız için ücretlerdeki iyileştirme ve çalışma şartları, çalışma barışı ve hakkaniyet ölçüsünde tüm sağlık çalışanlarına verilmelidir” dedi.

“İKİ AYDIR SES YOK”

Açıklamasını sürdüren Yıldırım, “Hani meclise hazırlıksız sunulan teklif vardı ya olgunlaştırılması için komisyona geri çekilmişti. Meclis açılır açılmaz gündem edilecekti. Ne oldu? Aradan geçen sürede unutturulmaya dair yapılan gayretleri anlamak mümkün değil. Bugün, yarın derken tam 2 ay oldu, hala kimseden ses yok. Hekimlerimiz dahil 1 milyon sağlık çalışanımız merak ediyor; zam yapılacak mı? Yapılacaksa ne zaman? Hekimlerle birlikte tüm sağlık çalışanlarının ücretlerinde iyileştirme yapılmalı” ifadelerini kullandı.
# sağlık

02 Şub 2022 - 14:24 - Gündem

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