Genç Refahlılar: Yakınlaşma adımını benimsemiyoruz

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Fatih Erbakan’ın açıklamaları okuyan Genç Refahlılar, İsrail rejimi ile yaşanan normalleşme hamlelerini eleştirerek hükümetin Biden’e giden yolun İsrail’den geçtiği düşüncesiyle hareket ettiğini belirtti. Erbakan’ın açıklamasını okuyan Genç Refahlılar şu ifadelere yer verdi; “Öncelikle birkaç ay önce bizzat Sayın Cumhurbaşkanı’nın “Gönül ister ki İsrail’le ilişkilerimiz eski seviyesine gelsin.” açıklaması sonrasında Türk Yahudi Toplumu ve İslam Ülkeleri Hahamlar İttifakı üyelerinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Sayın Cumhurbaşkanı’na kutsama duası okumaları, yine Sayın Cumhurbaşkanı’nın, daha önce İsrail'le anlaşma yapmasından dolayı düşman bellediği BAE ile ilişki kurma yoluna gitmesi, ardından Sayın Erdoğan’ın İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurması, İsrail ile son dönemde yaşanmakta olan yakınlaşmanın ulaştığı noktayı göstermektedir.

“BUZLARI ERİTME POLİTİKASI UYGULADIĞINI GÖSTERMEKTEDİR”

Tam da bu noktada Mavi Vatan ve Doğu Akdeniz konularında uzman olanların ifade ettiği gibi, Doğu Akdeniz’de Oruç Reis sismik araştırma gemimizin de Tuzla'ya çekilmesiyle, bölgede hiçbir sismik ve sondaj gemimizin kalmamış olması son derece kritik bir gelişmedir. Tüm bu gelişmeler, iktidarın 20 yıldır uygulanan borç-faiz ekonomisinin sonucunda karşılaşılan ekonomik darboğazdan çıkış için, “ çocuk öldürmesini çok iyi bilen” İsrail’le yeniden dost olma ve böylece Biden yönetimi ile buzları eritme politikası uyguladığını göstermektedir. Filistin ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere, her alanda ülkemizin ve bölge ülkelerinin çıkarlarına halel getirebilecek İsrail’le yakınlaşma adımını benimsemediğimizi açıkça ifade ediyoruz.

“ÇIKARLARIMIZI TAM MANASIYLA KORUYAMAYIZ”

Sıkıntılarımızdan çıkış yolu, Ortadoğu'da yaşanan kaosun, işgallerin ve sivil ölümlerinin sorumlusu İsrail ve Biden’la yakınlaşmaktan değil, israfı ve imtiyazlılara kaynak aktarmayı terk edip, denk bütçeyi gerçekleştirmekten, milli kaynak paketleri ile harekete geçirilecek üretim-istihdam-ihracat odaklı ekonomi modelini uygulamaktan ve dış politikada da D-8 Organizasyonu’nun güçlendirilip, bir an evvel D-60 hedefinin gerçekleştirilmesinden geçmektedir. Bunlar olmadan güçlü Türkiye olamayız ve güçlü olmadan da kimle yakınlaşırsak yakınlaşalım çıkarlarımızı tam manasıyla koruyamayız. Bu vesileyle, kuvveti değil hakkı üstün tutan anlayışa sahip Yeniden Refah Partisi olarak, Filistin ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere her alanda Türkiye ve bölge ülkelerinin haklarının sonuna kadar muhafaza edilmesi konusunda duyarlılığımızı ve mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.”