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02 Şub 2022 - 14:25- Siyaset G: 02 Şub 2022 - 14:26

Türel: İnsanca yaşam bu yönetim ile olmaz

SP Gebze İlçe Yönetimi Kurulu toplantısını düzenleyen SP Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel, “İnsanca yaşam, bu adaletsiz yönetim anlayışıyla gelmez” dedi
Türel: İnsanca yaşam bu yönetim ile olmaz mask

Saadet Partisi (SP) Gebze İlçe Yönetim Kurulu toplantısı SP Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel Başkanlığı’nda ilçe binasında gerçekleştirdi.  Toplantıda konuşan Başkan Türel, “Adil devlet, adil paylaşım ancak seninle olur” sloganıyla yeni kampanyamız ile yeniden saha çalışmalarına hız veriyoruz. Hak ve hürriyetlerimizin kısıtlanmasından, insanca yaşamdan giderek uzaklaşmaktan, yoksulluktan, imkân ve kaynakların çok ufak bir kesime aktarılmasından mutlaka milletimizi kurtarmamız gerekiyor” dedi.  

“ADİL PAYLAŞIM ANCAK SENİNLE OLUR”

Açıklamasını sürdüren Türel, “Adil devlet adil paylaşım modelini hep birlikte getirecek, adalete, liyakate, işimize, emeklerimizin karşılığına, insanca yaşama mutlaka kavuşacağız. İnsanca yaşam, bu adaletsiz yönetim anlayışıyla gelmez. Yalnızca adil bir devlet, adil paylaşım modeliyle mümkün olur. ‘Kim gelirse gelsin aynısını yapar’ demekle olmaz. Saadet Partisi ile, Millî Görüş ile olur. ‘Böyle gelmiş böyle gider’ demekle de olmaz. Biz, bu çalışmaları hep birlikte yürüteceğiz ve birlikte gayret göstereceğiz. Adil devlet, adil paylaşım ancak seninle olur” ifadelerini kullandı.
# Mustafa

02 Şub 2022 - 14:25 - Siyaset

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