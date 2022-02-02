“Regaip Kandili’nin huzurunu yaşıyoruz”

Vali Seddar Yavuz, bugünkü Regaip Kandili ile ilgili mesaj yayınladı. “ Manevi bir yenilenme mevsiminin başlangıcı olan mübarek üç aylara ve ilk esintisi olan Regaip Kandili’ne erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz” diyen Vali Yavuz’un mesajı şöyle; İşte bu anlamda idrak edeceğimiz Regaip Kandili’nde, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) kutlu yolculuğunun ışığında, Yüce Yaradan’a, ailemize, milletimize ve tüm insanlığa karşı görev ve sorumluluklarımızın olduğunu bir kez daha hatırlamalı,

kandillerimizin özüne yakışır şekilde; vicdan muhasebesi yaparak kendimizi sorgulamalı, yanlış ve kusurlarımızdan dönme konusunda çaba sarf edip, küslük ve dargınlıklara son vererek, bu anlamlı günün, barışa, dostluğa, kardeşliğe vesile olması için üzerimize düşen görevi yerine getirmeliyiz.

BARIŞ VE HUZUR

Mübarek Regaip Kandili bereket ikliminin tüm insanlığa yayılmasını, İslâm dünyasında akmaya devam eden kan ve gözyaşının bir an önce durmasını, insanlığın ortak huzurunu tehdit eden terör, şiddet, savaş ve düşmanlığın yerini barış ve huzura bırakmasını, vatanımızın ve milletimizin her türlü afet ve musibetlerden korunmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Kocaelili hemşehrilerimiz olmak üzere, ülkemiz ve İslam âleminin Regaip Kandili’ni tebrik eder, bu mübarek gün ve gecelerin şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.