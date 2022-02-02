Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bugünkü Regaib Kandili’ni kutladı. Büyükakın, tüm İslam aleminin Regaib Kandili’ni ve üç aylarını kutlayarak, bu mübarek günlerin tüm dünyada barış, hoşgörü, kardeşlik, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını diledi.

GÜN VE GECELER

“İslam alemi olarak mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaib Kandili’ne kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” diyen Başkan Büyükakın mesajında şu ifadelere yer verdi; İçinde Regaib, Miraç, Berat ve Kadir gecelerini bulunduran mübarek üç aylar, İslam dünyası için bereket, huzur ve mağfiret mevsimidir. Bu faziletli gün ve geceler bizler için büyük nimettir. Yapılan duaların dalga dalga Allah'a ulaştığı, dökülen pişmanlık gözyaşlarının günahları silip yok ettiği kandiller geçididir.

KANDİL GECELERİ

Rahmet ve merhamet kapılarının açık olduğu kandil gecelerinde rabbimizden af dilerken gönül dünyamızı kin ve nefret duygularından arındırmalıyız. Büyüklerimizin gönlünü almalı, ekmek gibi aş gibi sevgimizi de kardeşlerimizle paylaşmalıyız. Yüce Allah’ımıza, ailemize, çocuklarımıza, milletimize ve bütün insanlığa karşı görev ve sorumluluklarımızı hatırlatmalı, hata, ihmal ve kusurlarımızdan dönmeliyiz.

DUALARIMIZ KABUL OLSUN

Bu mübarek günlerin insanlığın yaşadığı sıkıntıları sona erdirmesi ve İslam coğrafyasına barış ve huzur getirmesi temennisiyle hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Regaib Kandili’ni tebrik ediyorum. Allah dualarımızı kabul ve makbul eylesin”