Aygün: Projelerimizi belirlerken önceliğimiz gençlerimiz oluyor

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, önceki gün AKP Derince İlçe Gençlik Kolları ile buluştu. AKP Derince İlçe Gençlik Kolları Yeni Seçmen Birimi'nin düzenlediği toplantıya İlçe Başkanı Koray Merdan ile birlikte katılan Başkan Aygün, önemli mesajlar verdi. İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan ve gençlik kolları üyelerinin başarılı çalışmalara imza attığını belirten Başkan Aygün, kendilerinin de projelerini hizmete sunarken çocuklar ve gençleri daima öncelikleri olarak belirlediklerini ifade etti. Konuşmasında gençliğe yönelik projelere değinen Başkan Aygün, “Hizmete sunacağımız projelerimizi belirlerken önceliğimiz daima gençlerimiz oluyor” dedi.

SPOR MERKEZLERİ

Konuşmasında gençliğe yönelik birçok projeyi hizmete sunduklarını belirterek, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine vurgu yapan Başkan Aygün, “Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi, Fatih Sultan Gençlik ve Spor Merkezi, Bahattin Çelik Spor Kompleksi ve Dumlupınar Spor Merkezimizi tamamlayarak halkımızın kullanımına sunduk. Bunun yanında çocuklar ve gençlerimizin talebi üzerine bazı parklarda ve belirlenen noktalarda yeni halı sahaları da tamamlayarak kullanıma açıyoruz. 5 ayrı noktada halı sahalarımızı tamamladık, 11 ayrı bölgede daha tesisleşme çalışmalarımız devam ediyor” dedi. İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan ve gençler de Derince’ye kazandırdığı projeler dolayısıyla Başkan Aygün’e teşekkür etti.