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02 Şub 2022 - 14:28- Gündem G: 02 Şub 2022 - 14:30

Sepaş Enerji Çağrı Merkezi, 2021’de 750 bin kişiye hizmet verdi

Türkiye genelinde 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sağlayan Sepaş Enerji’nin açıkladığı rakamlar, çağrı merkezi arama oranlarında 2021’de de artış yaşandığını gösterdi
Sepaş Enerji Çağrı Merkezi, 2021’de 750 bin kişiye hizmet verdi mask
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Konutlardan ticarethane ve büyük sanayi kuruluşlarına dek uzanan yelpazede, Türkiye’nin her noktasında faaliyet gösteren elektrik perakende şirketi Sepaş Enerji, 2021 çağrı merkezi rakamlarını duyurdu. Şirket tarafından açıklanan sonuçlara göre geçtiğimiz yıl, abonelik işlemleri için çağrı merkezini arama oranları bir kez daha artış kaydetti. Son bir yıl içinde çağrı merkezi üzerinden interaktif sesli yanıt sistemini arayanların sayısı 758 bin 873 kişiye çıkarak yüzde 12 yükseldi.                     

TERCİH; ÇAĞRI MERKEZLERİ

444 5 186 telefon numarasını tuşlayarak Sepaş Enerji’ye ulaşanların yüzde 99,72’si, müşteri temsilcisine bağlanıp yanıt aldı. Yüzde 99,97 olarak kayıtlara geçen ulaşılabilirlik seviyesi de artarken Sepaş Enerji müşterilerinin yüzde 30’u hizmet almak için Çağrı Merkezini tercih etti. Aboneler, çağrı merkezi aracılığıyla evden çıkmaya gerek kalmadan güvenli ve kolay şekilde işlemlerini kısa sürede tamamlayabildiler.

GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA DÖNEMİ

Sepaş Enerji Pazarlama, Müşteri Yönetimi ve Kurumsal İletişim Müdürü Gizem Sezer Altınok, çağrı merkezine bu yıl içinde görüntülü görüşme seçeneğinin de ekleneceğini belirtti. “Günün her saati açık ve ulaşılabilir olan çağrı merkezimiz, Sepaş Enerji’nin abonelere en yakın olduğu kanallardan biri” diyen Altınok, sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Hızlı, güvenli ve çözüm odaklı hizmetimiz sayesinde abonelik ve ödemelerle ilgili çok sayıda işlem yapılabiliyor. Bu nedenle Sepaş Enerji’ye çağrı merkezi üzerinden ulaşanların sayısı artarken arayanların memnuniyet seviyesi de yüzde 85’e yaklaşıyor. Bu sonuçları yeni hizmetlerimizi şekillendirmenin başlangıcı olarak görüyoruz. Görüntülü görüşme ve verdiğimiz diğer hizmetlerin de çeşitliliğini artırarak müşterilerimizin Çağrı Merkezimiz ile ilgili deneyimini bir adım ileriye taşımayı hedefliyoruz”.

02 Şub 2022 - 14:28 - Gündem

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