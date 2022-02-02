Koruma çalışanları tiyatroda buluştu

Türkiye’nin önde gelen kimya şirketleri arasında yer alan Koruma Şirketler Grubu, 2022 yılının ilk personel etkinliğini gerçekleştirdi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen “Emlakçıyı Beklerken” oyununu 50 kişilik bir personel grubu izledi.

İrfan Kancı’nın yazıp yönettiği, usta tiyatrocular Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey’in rol aldığı “Emlakçıyı Beklerken” İzmit’te uzun bir aradan sonra ilk kez sahnelenen özel tiyatro topluluğu gösterisi oldu. Pandemi nedeniyle 2020 yılının ilk aylarından bu zamana dek tiyatroya hasret kalan İzmit, sahneye konan en hareketli komedi oyunlarından biri ile sezonu açmış oldu.

Koruma Şirketler Grubu çalışanları, oyunun ardından neşe dolu anlar yaşadıklarını ve tiyatro ile buluştukları için çok mutlu olduklarını ifade etti. Sosyal sorumluluk projelerine olan duyarlılığı ile öne çıkan Koruma Şirketler Grubu, çalışanlarına sunduğu bu özel imkân ile tiyatroya destek verdi.