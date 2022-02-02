Mete Toksöyle hayatını kaybetti

CHP’nin, İzmit’in tanınan isimlerinden ve CHP İl Delegesi olan Mete Toksöyle vefat etti. İzmit’te hizmet veren Çatı Restoran’ın sahibi Berk Toksöyle ve Bulut Toksöyle’nin babası Mete Toksöyle, geçirdiği kalp krizi sebebiyle vefat etti. Mete Toksöyle’nin cenazesi 3 Şubat Perşembe Günü ikindi namazına müteakip Fevziye Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından İzmit Kent Mezarlığı'na defnedilecek.