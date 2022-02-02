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02 Şub 2022 - 14:48- Gündem G: 02 Şub 2022 - 14:50

Mete Toksöyle hayatını kaybetti

İzmit’in tanıdık isimlerinden olan Mete Toksöyle kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Mete Toksöyle hayatını kaybetti mask

CHP’nin, İzmit’in tanınan isimlerinden ve CHP İl Delegesi olan Mete Toksöyle vefat etti. İzmit’te hizmet veren Çatı Restoran’ın sahibi Berk Toksöyle ve Bulut Toksöyle’nin babası Mete Toksöyle, geçirdiği kalp krizi sebebiyle vefat etti. Mete Toksöyle’nin cenazesi  3 Şubat Perşembe Günü ikindi namazına müteakip Fevziye Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından İzmit Kent Mezarlığı'na defnedilecek.
# chp

02 Şub 2022 - 14:48 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

V. Çelik - Gökte bir kızıl yıldız şimdi o

Huzurun ve ışıgın sonsuzluk olsun

bakışları çelik yüregi gökyüzü

ve tüm hücreleri ile emek - laiklik

devrimci cumhuriyet - özgürlük - adalet ve Tam Bağımsız VATAN sevdalısı güzel insan.

Gökyüzünün tavanı kadar

saygılar sana

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 15:57

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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