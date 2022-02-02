Kılıçdaroğlu’ndan İKM’ye: Bize 6 ay mühlet verin

İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk, dernek yöneticileri ve esnaftan oluşan 40 kişilik heyet Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Haydar Akar’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP PM Üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı ile bir araya geldi. Heyet daha sonra AKP Kocaeli Milletvekili ve eski Bakan Fikri Işık’ı ziyaret ederek amcasının oğlu Fahrettin Işık vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

“BİRLİKTE YEMEK YEDİK”

Yapılan ziyaretler ile ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan İKM Başkanı Murat Öztürk, “ TBMM Başkanvekili Haydar Akar’ı meclis başkanvekili olduktan sonra ziyaret edecektik ancak araya pandemi koşulları, esnafın sıkıntısı gibi etkenler girdiği için biz de bu ziyaretimi geçe bırakmıştık. Bunu yapmamız gerekiyordu. Tahsin Bey de bizi ağırlayabileceklerini söyledi. Arkadaşlarımızla yaptığımız toplantı sonucu esnaftan 40 kişilik bir heyet kurup TBMM’ye Haydar Bey’i ziyarete gittik. Otobüsü İKM olarak kiraladık ve gittik. Harun Yıldızlı beni arayarak Ankara’da olduğunu, kendilerine eşlik edeceklerini de söyledi. Ankara’da Meclis Başkanvekilimiz Haydar Akar, Kocaeli Milletvekilimiz Tahsin Tarhan, İl Başkanımız Harun Yıldızlı birlikte öğle yemeği yedik” dedi.

“UZUN ZAMANDIR BÖYLE BİR ESNAF ZİYARETİ OLMADI”

Öztürk CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoroğlu ile de bir araya geldiklerini belirtti. Öztürk, buluşmayla ilgili “Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısı vardı. Bizim İzmit’ten geldiğimizi biliyormuş. Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüştük. Kendisine çok teşekkür ederiz, çok yoğun bir programı var, bizi hiç bekletmedi. Kemal Bey, “İzmit deyince akan sular” durur diyerek hemen bizi ağırladı. Kocaeli’ye de çok önem veriyor. “Bizden Kocaeli’de geniş esnaf katılımlı bir toplantı yapalım, her partiden esnaf arkadaşımız olsun” dedi. İçimizde her partiden esnaf vardı. Bunu belirtince Kemal Bey’in çok hoşuna gitti. Kemal Bey, “Siz organize edin Haydar Bey’e, Tahsin Bey’e ya da Harun Bey’e söyleyin. Sizin bir avantajınız var, ben devamlı İstanbul’a gidip geliyorum. İki saat önceden yola çıkarım, gelirim orada toplantımı yaparım oradan da İstanbul’a giderim. Benim de çok hoşuma gider. Çok uzun zamandan beri böyle bir esnaf ziyareti olmadı” ifadelerinde bulunduğunu aktardı.

“İZMİT’TEN MEMNUN OLUP OLMADIĞIMIZI SORDU”

Kılıçdaroğlu’nun sorularını ve kendi taleplerini anlatan Öztürk, “Kemal Bey, İzmit’e çok önem verdiğini söyleyerek İzmit’ten memnun olup olmadığımızı sordu. İzmit’te esnaf için yapılabilecekleri, İzmit Belediyesi’nden memnun olup olmadığımızı sordu. Biz kendisine bundan sonraki yapılacak milletvekili seçimlerinde halkın kendisinden gelen insanların veya bu konuda halka ve esnafa sorulmasının çok daha doğru olabileceğini, halka iç içe olan milletvekillerinin bu saatten sonra daha başarılı olabileceğini söyledik. Kendisi de bize bu konuda her türlü desteği verebileceğini söyledi. Biz esnaf olarak zaten herkesin bildiği doğalgaz, elektrik faturalarıyla ilgili meclise önergeler sunulması gerektiğini söyledik. Bunun en kısa süre içerisinde düzeltilmesi gerektiğini söyledik. İzmit ile ilgili milletvekili seçiminde halka ve esnafa sorulması gerektiğini belirttik. İzmit Belediyesi ile ilgili Fatma Hanım’ın elinden geleni yaptığını, her türlü gayreti gösterdiğini, bizim de sorunlarımız olduğu zaman sorunlarını en kısa sürede çözmek için tüm gayreti gösteriyor dedik. Kemal Bey, Kocaeli’den tüm esnafa selamını ileterek en kısa sürede buluşmak istediğini belirtti” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NA ‘DAHA KÖTÜSÜNÜ YAŞAYABİLİR MİYİZ’ SORUSU

“Ben bütün esnaflar adına bir soru sormak istedim” diyen Öztürk, “Kemal Bey’e “İktidar olursanız eğer ‘bu ülke batmış, zor durumda. Biz bunun böyle olduğunu bilmiyorduk, çok daha kötü haldeymiş’ deyip de bundan daha kötüsünü yaşayabilir miyiz diye bir soru sordum. Kemal Bey, “Murat Başkanım bana 6 ay verin, 6 ayda bu ülkenin bütün her şeyini düze çıkartacağım. Biz ne aldığımızı biliyoruz, kesinlikle de mağdur edebiyatı yapmayacağız. Bizim ekibimiz var. Bu görevi bilerek alıyoruz, bize 6 ay mühlet verin” dediğini aktardı.

“FİKRİ IŞIK, ‘ESNAFIMIZI ÇOK ÖZLEMİŞİM’ DEDİ”

İKM heyeti, AKP Kocaeli Milletvekili ve eski Bakan Fikri Işık’ı ziyaret ederek amcasının oğlu Fahrettin Işık vefatı nedeniyle başsağlığı diledi. Görüşmeyle ilgili Öztürk, “Kocaeli Milletvekilimiz, Bakanımız Fikri Işık’ı da ziyaret ederek başsağlığı diledik. Bizi ağırladı, çok mutlu oldu bizi 1 saat bırakmadı. “Esnafımı çok da özlemişim” dedi. Böyle bir dönemde bu kadar insanı kimse beklemiyordu. Fikri Bey de İzmit’e geldiğinde en kısa sürede bizi ziyaret edeceğini söyledi” ifadelerinde bulundu.

“FOTOĞRAF ÇEKTİRMEYE BİLE KORKUYORLARKEN GENEL BAŞKANLA GÖRÜŞTÜK”

İKM Başkanı Öztürk yapılan ziyaretlerle ilgili, “Bizi başka bir partinin genel başkanı çağırsa ona da gideriz. Şu anda öyle bir kentte yaşıyoruz ki ayrı partide olan arkadaşlarımız fotoğraf çektirmeye bile korkuyorken biz karma bir ekibi oraya götürüp genel başkanla görüşme sağladık. Harun Başkanımıza da çok teşekkür ederiz; hiç yanımızdan ayrılmadı. Tahsin Bey de bizi hep aradı. Çok mutlu olduk. Herkese çok teşekkür ederiz” dedi.