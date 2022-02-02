Reklamı Kapat
02 Şub 2022 - 15:01- Gündem G: 02 Şub 2022 - 15:11

Kılıçdaroğlu’ndan İKM’ye: Bize 6 ay mühlet verin

İKM tarafından oluşturulan 40 kişilik heyet Ankara’ya giderek bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Heyet, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP PM Üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ile bir araya gelirken yapılan görüşmeleri gazetemize anlatan İKM Başkanı Murat Öztürk’ün ‘Bundan daha kötüsünü yaşayabilir miyiz?’ sorusu üzerine Kılıçdaroğlu’nun “Bu görevi bilerek alıyoruz, bize 6 ay mühlet verin” dediğini aktardı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Kılıçdaroğlu’ndan İKM’ye: Bize 6 ay mühlet verin mask
+6
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk, dernek yöneticileri ve esnaftan oluşan 40 kişilik heyet Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Haydar Akar’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP PM Üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı ile bir araya geldi. Heyet daha sonra AKP Kocaeli Milletvekili ve eski Bakan Fikri Işık’ı ziyaret ederek amcasının oğlu Fahrettin Işık vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

“BİRLİKTE YEMEK YEDİK”

Yapılan ziyaretler ile ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan İKM Başkanı Murat Öztürk, “ TBMM Başkanvekili Haydar Akar’ı meclis başkanvekili olduktan sonra ziyaret edecektik ancak araya pandemi koşulları, esnafın sıkıntısı gibi etkenler girdiği için biz de bu ziyaretimi geçe bırakmıştık. Bunu yapmamız gerekiyordu. Tahsin Bey de bizi ağırlayabileceklerini söyledi. Arkadaşlarımızla yaptığımız toplantı sonucu esnaftan 40 kişilik bir heyet kurup TBMM’ye Haydar Bey’i ziyarete gittik. Otobüsü İKM olarak kiraladık ve gittik. Harun Yıldızlı beni arayarak Ankara’da olduğunu, kendilerine eşlik edeceklerini de söyledi. Ankara’da Meclis Başkanvekilimiz Haydar Akar, Kocaeli Milletvekilimiz Tahsin Tarhan, İl Başkanımız Harun Yıldızlı birlikte öğle yemeği yedik” dedi.

“UZUN ZAMANDIR BÖYLE BİR ESNAF ZİYARETİ OLMADI”

Öztürk CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoroğlu ile de bir araya geldiklerini belirtti. Öztürk, buluşmayla ilgili “Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısı vardı. Bizim İzmit’ten geldiğimizi biliyormuş. Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüştük. Kendisine çok teşekkür ederiz, çok yoğun bir programı var, bizi hiç bekletmedi. Kemal Bey, “İzmit deyince akan sular” durur diyerek hemen bizi ağırladı. Kocaeli’ye de çok önem veriyor. “Bizden Kocaeli’de geniş esnaf katılımlı bir toplantı yapalım, her partiden esnaf arkadaşımız olsun” dedi. İçimizde her partiden esnaf vardı. Bunu belirtince Kemal Bey’in çok hoşuna gitti. Kemal Bey, “Siz organize edin Haydar Bey’e, Tahsin Bey’e ya da Harun Bey’e söyleyin. Sizin bir avantajınız var, ben devamlı İstanbul’a gidip geliyorum. İki saat önceden yola çıkarım, gelirim orada toplantımı yaparım oradan da İstanbul’a giderim. Benim de çok hoşuma gider. Çok uzun zamandan beri böyle bir esnaf ziyareti olmadı” ifadelerinde bulunduğunu aktardı.

“İZMİT’TEN MEMNUN OLUP OLMADIĞIMIZI SORDU”

Kılıçdaroğlu’nun sorularını ve kendi taleplerini anlatan Öztürk, “Kemal Bey, İzmit’e çok önem verdiğini söyleyerek İzmit’ten memnun olup olmadığımızı sordu. İzmit’te esnaf için yapılabilecekleri, İzmit Belediyesi’nden memnun olup olmadığımızı sordu. Biz kendisine bundan sonraki yapılacak milletvekili seçimlerinde halkın kendisinden gelen insanların veya bu konuda halka ve esnafa sorulmasının çok daha doğru olabileceğini, halka iç içe olan milletvekillerinin bu saatten sonra daha başarılı olabileceğini söyledik. Kendisi de bize bu konuda her türlü desteği verebileceğini söyledi.  Biz esnaf olarak zaten herkesin bildiği doğalgaz, elektrik faturalarıyla ilgili meclise önergeler sunulması gerektiğini söyledik. Bunun en kısa süre içerisinde düzeltilmesi gerektiğini söyledik. İzmit ile ilgili milletvekili seçiminde halka ve esnafa sorulması gerektiğini belirttik. İzmit Belediyesi ile ilgili Fatma Hanım’ın elinden geleni yaptığını, her türlü gayreti gösterdiğini, bizim de sorunlarımız olduğu zaman sorunlarını en kısa sürede çözmek için tüm gayreti gösteriyor dedik. Kemal Bey, Kocaeli’den tüm esnafa selamını ileterek en kısa sürede buluşmak istediğini belirtti” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NA ‘DAHA KÖTÜSÜNÜ YAŞAYABİLİR MİYİZ’ SORUSU

“Ben bütün esnaflar adına bir soru sormak istedim” diyen Öztürk, “Kemal Bey’e “İktidar olursanız eğer ‘bu ülke batmış, zor durumda. Biz bunun böyle olduğunu bilmiyorduk, çok daha kötü haldeymiş’ deyip de bundan daha kötüsünü yaşayabilir miyiz diye bir soru sordum. Kemal Bey, “Murat Başkanım bana 6 ay verin, 6 ayda bu ülkenin bütün her şeyini düze çıkartacağım. Biz ne aldığımızı biliyoruz, kesinlikle de mağdur edebiyatı yapmayacağız. Bizim ekibimiz var. Bu görevi bilerek alıyoruz, bize 6 ay mühlet verin” dediğini aktardı.

“FİKRİ IŞIK, ‘ESNAFIMIZI ÇOK ÖZLEMİŞİM’ DEDİ”

İKM heyeti, AKP Kocaeli Milletvekili ve eski Bakan Fikri Işık’ı ziyaret ederek amcasının oğlu Fahrettin Işık vefatı nedeniyle başsağlığı diledi. Görüşmeyle ilgili Öztürk, “Kocaeli Milletvekilimiz, Bakanımız Fikri Işık’ı da ziyaret ederek başsağlığı diledik. Bizi ağırladı, çok mutlu oldu bizi 1 saat bırakmadı. “Esnafımı çok da özlemişim” dedi. Böyle bir dönemde bu kadar insanı kimse beklemiyordu. Fikri Bey de İzmit’e geldiğinde en kısa sürede bizi ziyaret edeceğini söyledi” ifadelerinde bulundu.

“FOTOĞRAF ÇEKTİRMEYE BİLE KORKUYORLARKEN GENEL BAŞKANLA GÖRÜŞTÜK”

İKM Başkanı Öztürk yapılan ziyaretlerle ilgili, “Bizi başka bir partinin genel başkanı çağırsa ona da gideriz. Şu anda öyle bir kentte yaşıyoruz ki ayrı partide olan arkadaşlarımız fotoğraf çektirmeye bile korkuyorken biz karma bir ekibi oraya götürüp genel başkanla görüşme sağladık. Harun Başkanımıza da çok teşekkür ederiz; hiç yanımızdan ayrılmadı. Tahsin Bey de bizi hep aradı. Çok mutlu olduk. Herkese çok teşekkür ederiz” dedi.

# kocaeli haber, Kocaeli, kocaeli manset, KOCAELİ GAZETESİ, kocaeli gazeteleri, Kocaeli haberleri, kocaeli flas haber, kocaeli son dakika, Kocaeli Gazete, kocaeli guncel haberler, kocaeli manset-haber, kocaeli gazete haber, kocaeli gündem, son dakika haberleri, Darıca, İzmit, Dilovası, Çayırova, Gebze, Gölcük, , Körfez, Başiskele, Kartepe, chp, İzmit belediyesi

02 Şub 2022 - 15:01 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.519.713 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası, tenteli tırda çalışacak tır şoför aranıyor.

0537 566 86 87

BAY PERSONEL ALINACAKTIR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere - Askerliğini yapmış - AUTOCAD ve SOLİDCAM programlarını bilen  - BAY personel aramaktayız.

BOYA USTASI ARANIYOR

OTO PORT  kaporta boya işi için USTA/KALFA aranmaktadır. Dolgun maaş verilecektir.

0536 463 33 54

ELEMAN ARANIYOR

Başiskele’deki şirketimiz atölyelerinde, imalatta yetiştirilmek üzere;  - Askerlik engeli bulunmayan  - 30 yaşını geçmemiş - Bay eleman alınacakt...

0554 496 91 53

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası,  tertemiz turda çalışacak tır şoförü aranıyor. 

05375668687

Eleman aranıyor

ALUMİNYUM PVC atölyesinin idari imalat montajını yapabilecek, iyi ekonomik şartlarda çalışacak, konusunda deneyimli yardımcı aranmaktadır. Müracaat...

05322428050

SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0538 094 41 95

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL

0262 323 39 17

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM 

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM Kocaeli’de, KENDİ EVİMDE  HASTA BAKICILIK işi arıyorum.  Yaşlı, engelli hasta bakabilirim.  DENEYİM SAHİBİYİM.  Refer...

0532 560 61 03

Çırak - Kalfa aranıyor

Başiskele Sanayi Sitesi’ndeki dükkanımızda mobilya imalatında çalışmak üzere  ÇIRAK - KALFA aranıyor. Detaylar görüşülecektir.

0534 254 75 15

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Başiskele’de üst yapı çalışmalarına kaldığı yerden devam mask
Başiskele’de üst yapı çalışmalarına kaldığı yerden devam
Koruma çalışanları tiyatroda buluştu mask
Koruma çalışanları tiyatroda buluştu
Aygün: Projelerimizi belirlerken önceliğimiz gençlerimiz oluyor mask
Aygün: Projelerimizi belirlerken önceliğimiz gençlerimiz oluyor
Sepaş Enerji Çağrı Merkezi, 2021’de 750 bin kişiye hizmet verdi mask
Sepaş Enerji Çağrı Merkezi, 2021’de 750 bin kişiye hizmet verdi
“Regaib Kandili’ne kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” mask
“Regaib Kandili’ne kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz”
Yıldırım: Tüm çalışanlarımızın ücretleri iyileştirilmeli mask
Yıldırım: Tüm çalışanlarımızın ücretleri iyileştirilmeli
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL