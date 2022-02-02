Reklamı Kapat
02 Şub 2022 - 15:10- Gündem G: 02 Şub 2022 - 15:15

Kılıçdaroğlu’ndan İKM’ye talimat: Kocaeli’de geniş esnaf katılımlı bir toplantı yapalım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden İKM’ye, Kılıçdaroğlu’nun “Kocaeli’de geniş esnaf katılımlı bir toplantı yapalım, her partiden esnaf arkadaşımız olsun” dediğini aktaran İKM Başkanı Murat Öztürk, Kocaeli’ye çok önem verdiğini belirtti. Öztürk, Kılıçdaroğlu’nun ayrıca, “İzmit deyince akan sular” dediğini de aktardı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Kılıçdaroğlu’ndan İKM’ye talimat: Kocaeli’de geniş esnaf katılımlı bir toplantı yapalım mask

İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk, dernek yöneticileri ve esnaftan oluşan 40 kişilik heyet Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Haydar Akar’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP PM Üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı ile bir araya geldi. Heyet daha sonra AKP Kocaeli Milletvekili ve eski Bakan Fikri Işık’ı ziyaret ederek amcasının oğlu Fahrettin Işık vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

“UZUN ZAMANDIR BÖYLE BİR ESNAF ZİYARETİ OLMADI”

İKM Başkanı Murat Öztürk CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoroğlu ile de bir araya geldiklerini belirtti. Öztürk, buluşmayla ilgili “Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısı vardı. Bizim İzmit’ten geldiğimizi biliyormuş. Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüştük. Kendisine çok teşekkür ederiz, çok yoğun bir programı var, bizi hiç bekletmedi. Kemal Bey, “İzmit deyince akan sular” durur diyerek hemen bizi ağırladı. Kocaeli’ye de çok önem veriyor. “Kocaeli’de geniş esnaf katılımlı bir toplantı yapalım, her partiden esnaf arkadaşımız olsun” dedi. İçimizde her partiden esnaf vardı. Bunu belirtince Kemal Bey’in çok hoşuna gitti. Kemal Bey, “Siz organize edin Haydar Bey’e, Tahsin Bey’e ya da Harun Bey’e söyleyin. Sizin bir avantajınız var, ben devamlı İstanbul’a gidip geliyorum. İki saat önceden yola çıkarım, gelirim orada toplantımı yaparım oradan da İstanbul’a giderim. Benim de çok hoşuma gider. Çok uzun zamandan beri böyle bir esnaf ziyareti olmadı” ifadelerinde bulunduğunu aktardı.
# Kocaeli, KOCAELİ GAZETESİ, kocaeli haber, kocaeli gazeteleri, kocaeli manset, Kocaeli Gazete, Körfez, kocaeli guncel haberler, Kocaeli haberleri, kocaeli manset-haber, kocaeli gündem, son dakika haberleri, kocaeli flas haber, kocaeli gazete haber, kocaeli son dakika, İzmit, Kartepe, Darıca, Başiskele, Dilovası, Gölcük, Çayırova, Gebze, , chp, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
# CUMHURİYET HALK PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
CHP Kocaeli bu kez Kılıçdaroğlu ile İKM’yi buluşturdu mask
CHP Kocaeli bu kez Kılıçdaroğlu ile İKM’yi buluşturdu
Kılıçdaroğlu'ndan kendisine hain diyen çocuk için açıklama mask
Kılıçdaroğlu'ndan kendisine hain diyen çocuk için açıklama
CHP Karamürsel’de kazanan Aksu  mask
CHP Karamürsel’de kazanan Aksu 
Kılıçdaroğlu: Bu sıkıntıyı dostlarımızla, Millet İttifakı ile aşacağız mask
Kılıçdaroğlu: Bu sıkıntıyı dostlarımızla, Millet İttifakı ile aşacağız
Hürriyet: Anavatanın kıymetini en iyi biz biliriz mask
Hürriyet: Anavatanın kıymetini en iyi biz biliriz
‘1 Kuyruk 4 Pati Topluluğu’, CHP’li gençleri ziyaret etti mask
‘1 Kuyruk 4 Pati Topluluğu’, CHP’li gençleri ziyaret etti
Kılıçdaroğlu Kocaeli'ye geliyor mask
Kılıçdaroğlu Kocaeli'ye geliyor
“İki katı fatura gelen esnaf, ısıtıcı bile yakmıyor” mask
“İki katı fatura gelen esnaf, ısıtıcı bile yakmıyor”
Mazot zammına tepki gösteren CHP’li Karavar Ankara’da kamyon yakacak mask
Mazot zammına tepki gösteren CHP’li Karavar Ankara’da kamyon yakacak
“CHP’yi İzmit’te birinci parti yapmaya devam sözü verildi” mask
“CHP’yi İzmit’te birinci parti yapmaya devam sözü verildi”

02 Şub 2022 - 15:10 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.519.713 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası, tenteli tırda çalışacak tır şoför aranıyor.

0537 566 86 87

BAY PERSONEL ALINACAKTIR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere - Askerliğini yapmış - AUTOCAD ve SOLİDCAM programlarını bilen  - BAY personel aramaktayız.

BOYA USTASI ARANIYOR

OTO PORT  kaporta boya işi için USTA/KALFA aranmaktadır. Dolgun maaş verilecektir.

0536 463 33 54

ELEMAN ARANIYOR

Başiskele’deki şirketimiz atölyelerinde, imalatta yetiştirilmek üzere;  - Askerlik engeli bulunmayan  - 30 yaşını geçmemiş - Bay eleman alınacakt...

0554 496 91 53

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası,  tertemiz turda çalışacak tır şoförü aranıyor. 

05375668687

Eleman aranıyor

ALUMİNYUM PVC atölyesinin idari imalat montajını yapabilecek, iyi ekonomik şartlarda çalışacak, konusunda deneyimli yardımcı aranmaktadır. Müracaat...

05322428050

SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0538 094 41 95

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL

0262 323 39 17

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM 

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM Kocaeli’de, KENDİ EVİMDE  HASTA BAKICILIK işi arıyorum.  Yaşlı, engelli hasta bakabilirim.  DENEYİM SAHİBİYİM.  Refer...

0532 560 61 03

Çırak - Kalfa aranıyor

Başiskele Sanayi Sitesi’ndeki dükkanımızda mobilya imalatında çalışmak üzere  ÇIRAK - KALFA aranıyor. Detaylar görüşülecektir.

0534 254 75 15

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Başiskele’de üst yapı çalışmalarına kaldığı yerden devam mask
Başiskele’de üst yapı çalışmalarına kaldığı yerden devam
Koruma çalışanları tiyatroda buluştu mask
Koruma çalışanları tiyatroda buluştu
Aygün: Projelerimizi belirlerken önceliğimiz gençlerimiz oluyor mask
Aygün: Projelerimizi belirlerken önceliğimiz gençlerimiz oluyor
Sepaş Enerji Çağrı Merkezi, 2021’de 750 bin kişiye hizmet verdi mask
Sepaş Enerji Çağrı Merkezi, 2021’de 750 bin kişiye hizmet verdi
“Regaib Kandili’ne kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” mask
“Regaib Kandili’ne kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz”
Yıldırım: Tüm çalışanlarımızın ücretleri iyileştirilmeli mask
Yıldırım: Tüm çalışanlarımızın ücretleri iyileştirilmeli
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL