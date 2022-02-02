Kılıçdaroğlu’ndan İKM’ye talimat: Kocaeli’de geniş esnaf katılımlı bir toplantı yapalım

İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk, dernek yöneticileri ve esnaftan oluşan 40 kişilik heyet Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Haydar Akar’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP PM Üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı ile bir araya geldi. Heyet daha sonra AKP Kocaeli Milletvekili ve eski Bakan Fikri Işık’ı ziyaret ederek amcasının oğlu Fahrettin Işık vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

“UZUN ZAMANDIR BÖYLE BİR ESNAF ZİYARETİ OLMADI”

İKM Başkanı Murat Öztürk CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoroğlu ile de bir araya geldiklerini belirtti. Öztürk, buluşmayla ilgili “Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısı vardı. Bizim İzmit’ten geldiğimizi biliyormuş. Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüştük. Kendisine çok teşekkür ederiz, çok yoğun bir programı var, bizi hiç bekletmedi. Kemal Bey, “İzmit deyince akan sular” durur diyerek hemen bizi ağırladı. Kocaeli’ye de çok önem veriyor. “Kocaeli’de geniş esnaf katılımlı bir toplantı yapalım, her partiden esnaf arkadaşımız olsun” dedi. İçimizde her partiden esnaf vardı. Bunu belirtince Kemal Bey’in çok hoşuna gitti. Kemal Bey, “Siz organize edin Haydar Bey’e, Tahsin Bey’e ya da Harun Bey’e söyleyin. Sizin bir avantajınız var, ben devamlı İstanbul’a gidip geliyorum. İki saat önceden yola çıkarım, gelirim orada toplantımı yaparım oradan da İstanbul’a giderim. Benim de çok hoşuma gider. Çok uzun zamandan beri böyle bir esnaf ziyareti olmadı” ifadelerinde bulunduğunu aktardı.