O ilçede işyeri tabelalarında Türkçe kullanım zorunlu

Başiskele Belediyesi Meclis Salonu’nda Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün başkanlığında toplanan belediye meclisi, açılış ve yoklama ile başladı. Başiskele Belediyesi’nin bir önceki birleşime ait üyelere dağıtılan karar tutanağı oylanarak kabul edildi.

MHP’NİN ÖNERGESİ OKUNDU

Mecliste gündem maddelerinin görüşülmesinden önce Başiskele Belediyesi MHP Meclis Üyeleri Metin Demir ve Metin Kırcı tarafından hazırlanan önerge okundu. İlçede yeni açılacak iş yerlerindeki tabelalarda Türkçe isim ve Türkçe karakter kullanılması zorunluluğu hakkında verilen önergenin gündem maddeleri arasına alınması oy birliğiyle kabul edildi.

8 MADDE GÖRÜŞÜLDÜ

Başiskele Belediyesi 2022 yılı Şubat ayı 2. Olağan Meclis Toplantısı’nda 8 madde görüşüldü. Gündemin 1. ve 2. maddesinde imar planı değişikliğini içeren İmar Komisyonu Raporu oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin 3. Maddesinde imar planı değişikliğini içeren İmar Komisyonu Raporu’nun İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne iadesi oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin 4. Ve 5. Maddelerinde yer alan Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması ile ilgili teklif yazılarının ilgili komisyona havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

SOĞUKSU MESİRE YERİ’NİN YENİDEN KİRALANMASI

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün Servetiye Karşı Mahallesi’nde Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü Kadırga Orman İşletme Şefliği’ne bağlı Soğuksu C Tipi Mesire Yeri’nin 19 yıl süre ile kiralanması ile ilgili teklif yazısını içeren gündemin 6. maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin 7. maddesinde Zabıta Müdürlüğü’nün Maktu Fazla Mesaisi ile ilgili teklif yazısı oy birliğiyle kabul edildi. MHP Belediye Meclis Üyeleri tarafından sunulan önergenin gündem maddeleri arasına oy birliğiyle girmesinin ardından 8. Madde olarak oylamaya sunuldu. İlçede yeni açılacak iş yerlerindeki tabelalarda Türkçe isim ve Türkçe karakter kullanılması zorunluluğu hakkındaki yazının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi oy birliğiyle kabul edildi. Başiskele Belediyesi’nin 2022 yılı Mart ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın 1 Mart Salı günü saat 15:00’da yapılması oy birliğiyle kabul edildi.