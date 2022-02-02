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02 Şub 2022 - 15:10- Gündem G: 02 Şub 2022 - 15:52

O ilçede işyeri tabelalarında Türkçe kullanım zorunlu

Başiskele Belediyesi'nin şubat ayı 2. meclis toplantısında MHP meclis üyeleri tarafından, ilçede yeni açılacak iş yerlerindeki tabelalarda Türkçe isim ve Türkçe karakter kullanılması zorunluluğu hakkında önerge sunuldu. Gündem maddeleri arasında yer alan önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesi oy birliğiyle kabul edildi.  

O ilçede işyeri tabelalarında Türkçe kullanım zorunlu mask

Başiskele Belediyesi Meclis Salonu’nda Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün başkanlığında toplanan belediye meclisi, açılış ve yoklama ile başladı. Başiskele Belediyesi’nin bir önceki birleşime ait üyelere dağıtılan karar tutanağı oylanarak kabul edildi.

MHP’NİN ÖNERGESİ OKUNDU

Mecliste gündem maddelerinin görüşülmesinden önce Başiskele Belediyesi MHP Meclis Üyeleri Metin Demir ve Metin Kırcı tarafından hazırlanan önerge okundu. İlçede yeni açılacak iş yerlerindeki tabelalarda Türkçe isim ve Türkçe karakter kullanılması zorunluluğu hakkında verilen önergenin gündem maddeleri arasına alınması oy birliğiyle kabul edildi.

8 MADDE GÖRÜŞÜLDÜ

Başiskele Belediyesi 2022 yılı Şubat ayı 2. Olağan Meclis Toplantısı’nda 8 madde görüşüldü. Gündemin 1. ve 2. maddesinde imar planı değişikliğini içeren İmar Komisyonu Raporu oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin 3. Maddesinde imar planı değişikliğini içeren İmar Komisyonu Raporu’nun İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne iadesi oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin 4. Ve 5. Maddelerinde yer alan Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması ile ilgili teklif yazılarının ilgili komisyona havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

SOĞUKSU MESİRE YERİ’NİN YENİDEN KİRALANMASI

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün Servetiye Karşı Mahallesi’nde Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü Kadırga Orman İşletme Şefliği’ne bağlı Soğuksu C Tipi Mesire Yeri’nin 19 yıl süre ile kiralanması ile ilgili teklif yazısını içeren gündemin 6. maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin 7. maddesinde Zabıta Müdürlüğü’nün Maktu Fazla Mesaisi ile ilgili teklif yazısı oy birliğiyle kabul edildi. MHP Belediye Meclis Üyeleri tarafından sunulan önergenin gündem maddeleri arasına oy birliğiyle girmesinin ardından 8. Madde olarak oylamaya sunuldu. İlçede yeni açılacak iş yerlerindeki tabelalarda Türkçe isim ve Türkçe karakter kullanılması zorunluluğu hakkındaki yazının Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi oy birliğiyle kabul edildi. Başiskele Belediyesi’nin 2022 yılı Mart ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın 1 Mart Salı günü saat 15:00’da yapılması oy birliğiyle kabul edildi. 

# Başiskele

02 Şub 2022 - 15:10 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(7)
07

Gölcüklü - istanbul izmir antalya tabela değişimine hazırlık yapıyormu çünki ingilizcesi fransızcası rusçası olmayan milletde yaşıyor burada

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 16:59
04

Mehmet Kurt - Helal olsun kararı verenlere İngilizce Arapça ve varsa diğer dillerdeki tüm tabelalar Türkiyenin bütün il ve ilçelerinde kaldırılmalı .

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 16:27
03

Ozan Ari̇f - Andımızın okullarda okunmasını yasaklayan zihniyet, Türk olduklarını hatırlamışlar..

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 16:02
02

Turan - Esed af cikarrti cok sevdikleri kici kirik suriyelerinde istedigi gibi yazabilirler.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 15:51
01

Alp - Bu belediye değil ülke bazında uygulanması gereken bir kanun olmalı .

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 15:39
06

Mehmet Kurt - @Alp 01 nolu yoruma cevabı: Aynen katılıyorum.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 16:28
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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