Kılıçdaroğlu: İzmit’ten memnun musunuz?

İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk, dernek yöneticileri ve esnaftan oluşan 40 kişilik heyet Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Haydar Akar’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP PM Üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı ile bir araya geldi. Heyet daha sonra AKP Kocaeli Milletvekili ve eski Bakan Fikri Işık’ı ziyaret ederek amcasının oğlu Fahrettin Işık’ın vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

“HER TÜRLÜ DESTEĞİ VEREBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ”

Kılıçdaroğlu’nun sorularını ve kendi taleplerini anlatan Öztürk, “Kemal Bey, İzmit’e çok önem verdiğini söyleyerek İzmit’ten memnun olup olmadığımızı sordu. İzmit’te esnaf için yapılabilecekleri, İzmit Belediyesi’nden memnun olup olmadığımızı sordu. Biz kendisine bundan sonraki yapılacak milletvekili seçimlerinde halkın kendisinden gelen insanların veya bu konuda halka ve esnafa sorulmasının çok daha doğru olabileceğini, halka iç içe olan milletvekillerinin bu saatten sonra daha başarılı olabileceğini söyledik. Kendisi de bize bu konuda her türlü desteği verebileceğini söyledi” dedi.

“MECLİSE ÖNERGELER SUNULMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİK”

Öztürk açıklamasının devamında, “Biz esnaf olarak zaten herkesin bildiği doğalgaz, elektrik faturalarıyla ilgili meclise önergeler sunulması gerektiğini söyledik. Bunun en kısa süre içerisinde düzeltilmesi gerektiğini söyledik. İzmit ile ilgili milletvekili seçiminde halka ve esnafa sorulması gerektiğini belirttik. İzmit Belediyesi ile ilgili Fatma Hanım’ın elinden geleni yaptığını, her türlü gayreti gösterdiğini, bizim de sorunlarımız olduğu zaman sorunlarını en kısa sürede çözmek için tüm gayreti gösteriyor dedik. Kemal Bey, Kocaeli’den tüm esnafa selamını ileterek en kısa sürede buluşmak istediğini belirtti” ifadelerinde bulundu.